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Мир

Павла Дурова шесть часов допрашивали во Франции

Павел Дуров, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 21:34 Фото: instagram/durov
Основателя популярного мессенджера Telegram Павла Дурова снова вызвали на допрос в Париже, который продлился более шести часов, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает газета Le Figaro. Спустя почти два года после того, как Дурову были предъявлены официальные обвинения, до сих пор нет доказательств в их подтверждение.

"Апелляции были поданы во Франции и в европейские суды", – сообщили его адвокаты.

Утверждается, что допрос Дурова длился более шести часов. Это уже четвертый допрос основателя Telegram с момента предъявления ему в 2024 году обвинений в организованной преступности.

Ранее сообщалось о заявлении Дурова, что Telegram может перестать работать во Франции.

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Канат Болысбек
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