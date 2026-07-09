Павла Дурова шесть часов допрашивали во Франции

Основателя популярного мессенджера Telegram Павла Дурова снова вызвали на допрос в Париже, который продлился более шести часов, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает газета Le Figaro. Спустя почти два года после того, как Дурову были предъявлены официальные обвинения, до сих пор нет доказательств в их подтверждение.

"Апелляции были поданы во Франции и в европейские суды", – сообщили его адвокаты.

Утверждается, что допрос Дурова длился более шести часов. Это уже четвертый допрос основателя Telegram с момента предъявления ему в 2024 году обвинений в организованной преступности.

Ранее сообщалось о заявлении Дурова, что Telegram может перестать работать во Франции.