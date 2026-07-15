В мире появилась бесплатная гостиница для комнатных цветов на время отпусков

В столице Испании заработала необычная гостиница для комнатных растений. Пока владельцы отдыхают, их цветы бесплатно поливают и спасают от летней жары, сообщает Zakon.kz.

Инициативу запустил общественный центр Infinito Delicias в Мадриде. Летом он работает не только как временный приют для домашних растений, но и как климатическое убежище для жителей Мадрида, где можно укрыться от высоких температур.

Гостиница будет принимать растения на протяжении всего лета. Сдать и забрать их можно по средам, а последний день выдачи назначен на 12 сентября.

"Проект поможет жителям спокойно уезжать в отпуск, не переживая за свои комнатные растения, которым в жаркие летние месяцы особенно необходим регулярный уход", – надеются организаторы.

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