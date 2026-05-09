Советы

Топ-5 комнатных растений, которые помогают снизить стресс и тревогу

растение, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2026 16:54 Фото: magnific
Психиатры назвали пять комнатных растений, которые могут положительно влиять на эмоциональное состояние, снижать тревожность и помогать с концентрацией внимания, сообщает Zakon.kz.

По словам специалистов, польза заключается не только в свежем воздухе. Сам процесс ухода за растениями помогает замедлиться, отвлечься от стресса и создать ощущение уюта и стабильности дома, пишет портал "Доктор Питер".

Список растений, которые могут стать в вашем доме своеобразной антистресс-терапией:

Алоэ вера – считается неприхотливым растением, которое помогает создавать дома ощущение порядка и заботы о себе.

Спатифиллум – его рекомендуют людям с повышенной тревожностью и стрессом. Белые цветы помогают расслабиться и переключить внимание.

Сансевиерия – растение выделяет кислород ночью, что может способствовать более спокойному сну и снижению усталости.

Мята – аромат мяты помогает поддерживать концентрацию внимания, поэтому ее советуют ставить возле рабочего места или на кухне.

Замиокулькас – ценится за спокойный внешний вид и неприхотливость, создавая ощущение комфорта в помещении.

Специалисты отмечают, что даже простое взаимодействие с растениями может действовать как небольшая антистресс-терапия, особенно для людей, склонных к тревожности.

Где увидеть цветение маков в Казахстане – читайте по ссылке.

