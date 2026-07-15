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Мир

Неизвестный потратил 23 млрд тенге за покусанные кости динозавра

череп, динозавр, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 13:12 Фото: pexels
14 июля 2026 года на аукционе в Нью-Йорке гигантский скелет тираннозавра рекса был продан за 50,1 млн долларов (более 23 млрд тенге), что стало новым рекордом цены на окаменелость динозавра, сообщает Zakon.kz.

Согласно описанию официального сайта аукционного дома Sotheby's, это был один из крупнейших и наиболее полных скелетов Т-рекса, когда-либо найденных. Его высота – 3,8 м, а длина – около 11,5 м.

По данным РБК, скелет купил частный коллекционер, а череп динозавра стоит в холле Sotheby's.

Известно, что возраст окаменелости составляет около 67 млн лет. Раскопки проводились в США, на частной территории в округе Хардинг, штат Южная Дакота, в течение полевых сезонов 2021, 2022 и 2023 годов.

Скелет включает 183 кости, в том числе редчайшие брюшные ребра (гастралии) и все шесть зубов. По массе он сохранен на 75-80%.

"Демонстрирует ряд патологий, включая следы укусов тираннозавридов на костях черепа и правой нижней челюсти, а также на нескольких посткраниальных элементах, полученных либо в борьбе, либо в результате посмертного поедания падали. Также были травмы, полученные при жизни", – дополнительно говорилось в описании к лоту.

12 июля 2026 года исследователи из Университета Республики в Уругвае объявили об открытии нового вида гигантского динозавра, получившего название Mesetasaurus protector. По оценкам ученых, он жил на территории современного Уругвая около 80 млн лет назад, в конце мелового периода.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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