Неизвестный потратил 23 млрд тенге за покусанные кости динозавра
Согласно описанию официального сайта аукционного дома Sotheby's, это был один из крупнейших и наиболее полных скелетов Т-рекса, когда-либо найденных. Его высота – 3,8 м, а длина – около 11,5 м.
По данным РБК, скелет купил частный коллекционер, а череп динозавра стоит в холле Sotheby's.
Известно, что возраст окаменелости составляет около 67 млн лет. Раскопки проводились в США, на частной территории в округе Хардинг, штат Южная Дакота, в течение полевых сезонов 2021, 2022 и 2023 годов.
Скелет включает 183 кости, в том числе редчайшие брюшные ребра (гастралии) и все шесть зубов. По массе он сохранен на 75-80%.
Someone just paid Rs 482 crore for a Tyrannosaurus rex— WION (@WIONews) July 15, 2026
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"Демонстрирует ряд патологий, включая следы укусов тираннозавридов на костях черепа и правой нижней челюсти, а также на нескольких посткраниальных элементах, полученных либо в борьбе, либо в результате посмертного поедания падали. Также были травмы, полученные при жизни", – дополнительно говорилось в описании к лоту.
#WATCH: The moment 'Gus', a Tyrannosaurus rex skeleton, sold for a record-breaking $50.1 million at a Sotheby's auction, becoming the most expensive dinosaur fossil ever sold. The historic sale set a new global auction record for a dinosaur specimen. pic.twitter.com/AmUOARIxDv— upuknews (@upuknews1) July 14, 2026
12 июля 2026 года исследователи из Университета Республики в Уругвае объявили об открытии нового вида гигантского динозавра, получившего название Mesetasaurus protector. По оценкам ученых, он жил на территории современного Уругвая около 80 млн лет назад, в конце мелового периода.