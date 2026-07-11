#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+22°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+22°
$
485.95
565.74
6.83
Наука и технологии

Случайная находка рыбаков привела к открытию нового вида динозавра

Случайная находка рыбаков привела к открытию нового вида динозавра, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2026 00:13 Фото: udelar.edu.uy
Исследователи из Университета Республики в Уругвае объявили об открытии нового вида гигантского динозавра, получившего название Mesetasaurus protector. По оценкам ученых, он жил на территории современного Уругвая около 80 млн лет назад, в конце мелового периода, сообщает Zakon.kz.

По данным, опубликованным на сайте учебного заведения, открытие стало возможным благодаря двум хвостовым позвонкам, которые еще в 1980-х годах нашли рыбаки в районе плато Месета-де-Артигас. Спустя десятилетия окаменелости попали к ученым: один позвонок передали через местный лицей, второй сохранился у одного из первооткрывателей.

Палеонтологи установили, что останки принадлежат ранее неизвестному виду титанозавров – длинношеих травоядных динозавров, широко распространенных в Южной Америке. Уникальные особенности строения позвонков позволили подтвердить, что речь идет именно о новом виде. Результаты исследования опубликованы в международном научном журнале и прошли независимое рецензирование.

По расчетам специалистов, Mesetasaurus protector достигал 9-10 м в длину, что делает его несколько меньше другого уругвайского титанозавра – Udelartitan celeste, описанного в 2024 году.

По словам ученых, находка не только пополнила список известных динозавров, но и поможет лучше понять геологическую историю региона и эволюцию древних животных, населявших Южную Америку десятки миллионов лет назад.

Ранее сообщалось, что тайну первой находки динозавра в Антарктиде раскрыли ученые.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Ученые открыли новый вид зауроподов юрского периода
00:13, 13 мая 2026
Динозавр-головоломка: в Аргентине сделали сенсационное открытие
динозавр
14:56, 18 октября 2025
Обнаружен новый вид длинношеего динозавра
глаз, крокодил
11:33, 18 мая 2026
В Таиланде раскопали нового "короля динозавров"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Мераб Двалишвили и Генри Сехудо провели борцовскую схватку на турнире в Тбилиси
00:24, 12 июля 2026
Двалишвили вырвал победу у Сехудо в главном бою турнира RAF Georgia
Кайл Снайдер и Абдулрашид Садулаев провели схватку на турнире RAF Georgia
00:09, 12 июля 2026
Кайл Снайдер и Абдулрашид Садулаев провели суперсхватку на турнире RAF Georgia
Асылжан Арыстанбекова и Инкар Дюсебай уступили в финале турнира ITF в Астане
23:49, 11 июля 2026
Асылжан Арыстанбекова и Инкар Дюсебай уступили в финале турнира ITF в Астане
Появилось видео сенсационного поражения &quot;Ордабасы&quot; от &quot;Каспия&quot; в матче КПЛ
23:20, 11 июля 2026
Появилось видео сенсационного поражения "Ордабасы" от "Каспия" в матче КПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: