Случайная находка рыбаков привела к открытию нового вида динозавра
По данным, опубликованным на сайте учебного заведения, открытие стало возможным благодаря двум хвостовым позвонкам, которые еще в 1980-х годах нашли рыбаки в районе плато Месета-де-Артигас. Спустя десятилетия окаменелости попали к ученым: один позвонок передали через местный лицей, второй сохранился у одного из первооткрывателей.
Палеонтологи установили, что останки принадлежат ранее неизвестному виду титанозавров – длинношеих травоядных динозавров, широко распространенных в Южной Америке. Уникальные особенности строения позвонков позволили подтвердить, что речь идет именно о новом виде. Результаты исследования опубликованы в международном научном журнале и прошли независимое рецензирование.
По расчетам специалистов, Mesetasaurus protector достигал 9-10 м в длину, что делает его несколько меньше другого уругвайского титанозавра – Udelartitan celeste, описанного в 2024 году.
По словам ученых, находка не только пополнила список известных динозавров, но и поможет лучше понять геологическую историю региона и эволюцию древних животных, населявших Южную Америку десятки миллионов лет назад.
Ранее сообщалось, что тайну первой находки динозавра в Антарктиде раскрыли ученые.