Случайная находка рыбаков привела к открытию нового вида динозавра

Исследователи из Университета Республики в Уругвае объявили об открытии нового вида гигантского динозавра, получившего название Mesetasaurus protector. По оценкам ученых, он жил на территории современного Уругвая около 80 млн лет назад, в конце мелового периода, сообщает Zakon.kz.

По данным, опубликованным на сайте учебного заведения, открытие стало возможным благодаря двум хвостовым позвонкам, которые еще в 1980-х годах нашли рыбаки в районе плато Месета-де-Артигас. Спустя десятилетия окаменелости попали к ученым: один позвонок передали через местный лицей, второй сохранился у одного из первооткрывателей.

Палеонтологи установили, что останки принадлежат ранее неизвестному виду титанозавров – длинношеих травоядных динозавров, широко распространенных в Южной Америке. Уникальные особенности строения позвонков позволили подтвердить, что речь идет именно о новом виде. Результаты исследования опубликованы в международном научном журнале и прошли независимое рецензирование.

По расчетам специалистов, Mesetasaurus protector достигал 9-10 м в длину, что делает его несколько меньше другого уругвайского титанозавра – Udelartitan celeste, описанного в 2024 году.

По словам ученых, находка не только пополнила список известных динозавров, но и поможет лучше понять геологическую историю региона и эволюцию древних животных, населявших Южную Америку десятки миллионов лет назад.

Ранее сообщалось, что тайну первой находки динозавра в Антарктиде раскрыли ученые.