Эпидемия Эболы набирает обороты: медики заявили о нехватке вакцин и лекарств

В Демократической Республике Конго число подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола превысило три тысячи, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sky News со ссылкой на местные власти, зарегистрировано 3075 заболевших, а число умерших достигло 1354 человек. Специалисты называют нынешнюю вспышку самой быстрорастущей за всю историю наблюдений.

Эпидемия, объявленная 15 мая, вызвана штаммом Bundibugyo, против которого пока не существует одобренных вакцин или методов лечения. В Африканских центрах по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) заявили, что ситуация усугубляется нехваткой финансирования, медикаментов и вакцин.

По сравнению с крупнейшей вспышкой Эболы 2013-2016 годов, нынешняя распространяется значительно быстрее. Тогда для достижения отметки в тысячу смертей потребовалось около восьми месяцев, тогда как сейчас этот рубеж был преодолен менее чем за десять недель. Всемирная организация здравоохранения при этом предупреждает, что реальное число заболевших может в два-четыре раза превышать официальную статистику.

Дополнительные сложности создают забастовки медицинских работников в восточной части страны. Сотрудники центров лечения Эболы требуют выплатить задержанные зарплаты и надбавки, что уже привело к перебоям в оказании помощи пациентам. Ситуацию осложняют продолжающиеся вооруженные столкновения в отдельных районах, из-за которых медики не могут оперативно добраться до всех заболевших.

По данным специалистов, около 80% новых случаев выявляются вне уже известных цепочек заражения, что свидетельствует о быстром распространении вируса и затрудняет работу эпидемиологов.

Ранее эксперты предупредили о риске крупнейшей в истории вспышки Эболы в Африке.