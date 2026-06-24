Первый случай Эболы выявили во Франции у врача, вернувшегося из ДР Конго

Во Франции подтвердили первый случай заражения лихорадкой Эбола. Заболевание выявили у врача, который вернулся из гуманитарной миссии в Демократической Республике Конго, где продолжается крупная вспышка инфекции, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Франции, пациента сразу изолировали и перевели в специализированную клинику. Его состояние оценивается как стабильное. Медики начали эпидемиологическое расследование и устанавливают круг контактов заболевшего. Всем, кто мог контактировать с врачом, предстоит 21-дневная самоизоляция и наблюдение, пишет The Guardian.

Власти подчеркивают, что риск распространения вируса среди населения Франции и Европы остается очень низким благодаря быстрому выявлению случая и принятым мерам безопасности.

Текущая вспышка Эболы сосредоточена в провинции Итури на северо-востоке ДР Конго. По данным конголезского Минздрава, число подтвержденных случаев превысило тысячу, сотни заболевших скончались. Заболевание также зарегистрировали в соседней Уганде.

По информации Всемирной организации здравоохранения, нынешняя вспышка уже стала рекордной по числу подтвержденных случаев за первый месяц наблюдений. Специалисты опасаются, что реальные масштабы распространения вируса могут быть значительно выше официальной статистики.

Дополнительную тревогу вызывает то, что распространение инфекции связано с редким штаммом Бундибугио, против которого пока нет одобренной вакцины и специфического лечения.

Ранее сообщалось, что ЕС направил гуманитарную помощь в район смертельной эпидемии в Конго.