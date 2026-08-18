В соцсети нашли пост с призывом остановить ChatGPT, опубликованный за 10 лет до его появления

В соцсети Х пользователи нашли публикацию 2012 года, в которой призывают "остановить ChatGPT". Необычный пост стал поводом для оживленных дискуссий и породил много конспирологических теорий, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Vm.ru, заметку опубликовали 5 октября 2012 года на странице пользователя с никнеймом Meytrullers17 . Этот аккаунт принадлежит девушке из Индонезии.

Интересно то, что первую версию нейросети ChatGPT представила компания разработчика Сэма Альтмана OpenAI только в 2022 году, спустя 10 лет после публикации в X, который в 2012 году еще назывался Twitter.

Пользователи Сети выдвигают разные теории по этому поводу. Одни считают это признаком путешествия во времени, другие – возможными предупреждениями от людей, принимавших участие в разработке искусственного интеллекта. Правда, есть один нюанс.

Название соцсети в публикации написано маленькими буквами, а его части разделены пробелом: "Stop chat gpt!!". На индонезийском сокращение GPT может значить "ga penting", то есть "бессмысленный чат".

В таком контексте сообщение может переводиться как: "Прекратите спамить!!", а не "Остановите ChatGPT!!". Сама владелица аккаунта не комментировала старую публикацию, но ее пост набрал более 120 тысяч лайков и двух тысяч комментариев.

Ранее мы писали о том, что мужчина просил ChatGPT помочь убить собственного сына, чтобы не платить алименты. Также в американском штате Массачусетс 17-летнего подростка обвинили в убийстве матери и младшего брата. По версии прокуратуры, незадолго до трагедии он использовал ChatGPT для поиска идей и написания вымышленных историй о расправе над членами своей семьи.