#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
504.49
587.73
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
504.49
587.73
6.57
Общество

Штраф в полмиллиона заплатит многодетный отец за пост в соцсетях: что там было

Социальные сети, фейсбук, facebook, социальная сеть, приложение, приложения, телефон, мобильный интернет, соцсеть, соцсети, фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2025 14:56 Фото: unsplash
В Жамбылской области мужчину осудили к значительному штрафу из-за публикации в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

Административное дело по факту публичного распространения заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство, рассмотрели в Сарысуском районном суде.

"Судом установлено, что Е. опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook скриншоты переписки с неким лицом по имени Т., в которой содержались не соответствующие действительности, носящие клеветнический характер сведения в адрес администрации больницы, в том числе главного врача. Публикация содержала высказывания, направленные на негативное представление действий работников больницы, а также необоснованные обвинения, связанные с деятельностью медицинской организации", – рассказали в пресс-службе суда 8 декабря 2025 года.

Правонарушитель вину не признал: по его словам, негативные высказывания принадлежали не ему. Но признал сам факт публикации скриншотов переписки.

Потерпевшая – главный врач районной больницы заявила, что действия правонарушителя нанесли ущерб ее деловой репутации, чести и достоинству, попросила назначить наказание в соответствии с законом.

"Санкция ч. 2 ст. 73-3 КоАП предусматривает наказание в виде штрафа на физическое лицо в размере 180 МРП или административный арест на срок 20 суток. Суд, учитывая наличие шестерых несовершеннолетних детей, снизил размер штрафа на 30%. Постановлением суда Е. признан виновным и ему назначен административный штраф в размере 495 тысяч тенге", – сообщили в суде.

Постановление не вступило в законную силу.

Летом 2025 года под суд попала жительница Акмолинской области, которая публично потребовала наказать человека за гибель ее сына в дорожно-транспортном происшествии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Казахстанец "назначил" себя председателем Антикора – теперь заплатит штраф
15:40, 26 мая 2025
Казахстанец "назначил" себя председателем Антикора – теперь заплатит штраф
Жительница Тараза заплатила аферисту полмиллиона тенге за трудоустройство в Чехии
16:55, 18 октября 2023
Жительница Тараза заплатила аферисту полмиллиона тенге за трудоустройство в Чехии
Почти на полмиллиона тенге оштрафовали жительницу Туркестанской области за пост в соцсетях
10:25, 22 июня 2024
Почти на полмиллиона тенге оштрафовали жительницу Туркестанской области за пост в соцсетях
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: