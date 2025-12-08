Штраф в полмиллиона заплатит многодетный отец за пост в соцсетях: что там было

В Жамбылской области мужчину осудили к значительному штрафу из-за публикации в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

Административное дело по факту публичного распространения заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство, рассмотрели в Сарысуском районном суде.

"Судом установлено, что Е. опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook скриншоты переписки с неким лицом по имени Т., в которой содержались не соответствующие действительности, носящие клеветнический характер сведения в адрес администрации больницы, в том числе главного врача. Публикация содержала высказывания, направленные на негативное представление действий работников больницы, а также необоснованные обвинения, связанные с деятельностью медицинской организации", – рассказали в пресс-службе суда 8 декабря 2025 года.

Правонарушитель вину не признал: по его словам, негативные высказывания принадлежали не ему. Но признал сам факт публикации скриншотов переписки.

Потерпевшая – главный врач районной больницы заявила, что действия правонарушителя нанесли ущерб ее деловой репутации, чести и достоинству, попросила назначить наказание в соответствии с законом.

"Санкция ч. 2 ст. 73-3 КоАП предусматривает наказание в виде штрафа на физическое лицо в размере 180 МРП или административный арест на срок 20 суток. Суд, учитывая наличие шестерых несовершеннолетних детей, снизил размер штрафа на 30%. Постановлением суда Е. признан виновным и ему назначен административный штраф в размере 495 тысяч тенге", – сообщили в суде.

Постановление не вступило в законную силу.

Летом 2025 года под суд попала жительница Акмолинской области, которая публично потребовала наказать человека за гибель ее сына в дорожно-транспортном происшествии.