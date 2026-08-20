Названа самая стильная собака 2026 года
Фото: pixabay
На днях журнал Vogue выбрал самую стильную собаку 2026 года, сообщает Zakon.kz.
По данным редакции издания, ею стал итальянский грейхаунд. Его выбрали из 25 финалистов.
Пес по кличке Сэр Спад стал победителем конкурса под названием Dogue. Он живет вместе с хозяйкой Аминой в доме, где говорят на английском и французском языках и пес понимает оба языка.
"Сэр Спад сначала привлек наше внимание своим идеально спокойным видом, а затем приковал к себе взглядом своих проницательных, но в то же время невероятно любопытных глаз", – поделились в команде Vogue.
1 августа 2026 года на пляже в Калифорнии состоялся ежегодный чемпионат мира по серфингу среди собак.
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