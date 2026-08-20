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Мир

Названа самая стильная собака 2026 года

Конкурс среди собак, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2026 03:17 Фото: pixabay
На днях журнал Vogue выбрал самую стильную собаку 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По данным редакции издания, ею стал итальянский грейхаунд. Его выбрали из 25 финалистов.

Собаки, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2026 03:17

Фото: vogue

Пес по кличке Сэр Спад стал победителем конкурса под названием Dogue. Он живет вместе с хозяйкой Аминой в доме, где говорят на английском и французском языках и пес понимает оба языка.

"Сэр Спад сначала привлек наше внимание своим идеально спокойным видом, а затем приковал к себе взглядом своих проницательных, но в то же время невероятно любопытных глаз", – поделились в команде Vogue.

1 августа 2026 года на пляже в Калифорнии состоялся ежегодный чемпионат мира по серфингу среди собак.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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