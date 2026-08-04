Волны, лапы и доски: в США выбрали самых смелых собак-серферов

1 августа 2026 года на пляже Линда Мар в Калифорнии состоялся ежегодный чемпионат мира по серфингу среди собак. В этом году турнир отпраздновал свой юбилей – 10-летие с момента первого проведения в 2016 году, сообщает Zakon.kz.

Известно, что собаки соревновались в группах по размеру и весу (маленькие, средние, крупные и гигантские породы). Кроме одиночных выступлений проходили также парные дисциплины: "собака + собака" и "собака + хозяин" на одной доске.

Победителей определяли по нескольким критериям: времени, которое собака смогла удержаться на доске, умению сохранять равновесие, размеру покоренной волны, а также уверенности и стилю выступления. Все четвероногие участники выходили на старт в специальных спасательных жилетах.

Главным триумфатором стал лабрадор-ретривер по кличке Риппин Рози (Rippin' Rosie). Из-за слишком опасных и высоких волн организаторам пришлось отменить финальный заезд.

Вместо традиционного титула абсолютного чемпиона ("Top Dog") жюри вручило Рози главную награду за спортивный дух – "Spirit of Surfing". Она также заняла первые места в категории крупных собак, в катании на сапборде (SUP) и в тандеме с человеком.

Среди собак других размеров лучшими стали Брэдли Купер (маленькие) и французский бульдог Иза (средние).

Организаторы чемпионата также поделились и показали снимки других участников.

Стоит уточнить, что часть средств от взносов участника и продаж была направлена в благотворительные организации, помогающие животным и экологии.

Немного ранее специалисты на основе экспертных данных составили подборку популярных пород собак и указали их среднюю продолжительность жизни. Полный список.