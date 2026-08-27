После публикации о смерти Эрдогана в Турции началось расследование
25 августа на странице газеты Denge Gazetesi в соцсети появилось изображение с черным фоном, на котором желтыми и белыми буквами было написано: "Эрдоган умер". При переходе по публикации открывался материал с сообщением о смерти гражданки по имени Гюльшен Эрдоган, передает турецкое издание Halk.
Женщина оказалась однофамилицей президента.
После того как на ситуацию обратили внимание, прокуратура Айдына начала расследование по статье 217/A Уголовного кодекса Турции – "Публичное распространение вводящей общество в заблуждение информации". В рамках расследования установлены представитель газеты Эмин Айдын, ответственный редактор Ешим Юлькен и корреспондент.
Материал обновили 26 августа, а журналистов, допустивших кликбейт, задержали.
А президент США Дональд Трамп обиделся на своего пресс-секретаря.