После публикации о смерти Эрдогана в Турции началось расследование

Публикация местной газеты из Айдына в Facebook с изображением на черном фоне и надписью "Эрдоган умер" привела к началу расследования, сообщает Zakon.kz.

25 августа на странице газеты Denge Gazetesi в соцсети появилось изображение с черным фоном, на котором желтыми и белыми буквами было написано: "Эрдоган умер". При переходе по публикации открывался материал с сообщением о смерти гражданки по имени Гюльшен Эрдоган, передает турецкое издание Halk.

Женщина оказалась однофамилицей президента.

Фото: Facebook/Denge Gazetesi

После того как на ситуацию обратили внимание, прокуратура Айдына начала расследование по статье 217/A Уголовного кодекса Турции – "Публичное распространение вводящей общество в заблуждение информации". В рамках расследования установлены представитель газеты Эмин Айдын, ответственный редактор Ешим Юлькен и корреспондент.

Материал обновили 26 августа, а журналистов, допустивших кликбейт, задержали.

А президент США Дональд Трамп обиделся на своего пресс-секретаря.