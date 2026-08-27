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Мир

После публикации о смерти Эрдогана в Турции началось расследование

Журналисты Турции, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 08:30 Фото: pixabay
Публикация местной газеты из Айдына в Facebook с изображением на черном фоне и надписью "Эрдоган умер" привела к началу расследования, сообщает Zakon.kz.

25 августа на странице газеты Denge Gazetesi в соцсети появилось изображение с черным фоном, на котором желтыми и белыми буквами было написано: "Эрдоган умер". При переходе по публикации открывался материал с сообщением о смерти гражданки по имени Гюльшен Эрдоган, передает турецкое издание Halk.

Женщина оказалась однофамилицей президента.

В Турции журналистам грозит уголовное дело за кликбейт, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 08:30

Фото: Facebook/Denge Gazetesi

После того как на ситуацию обратили внимание, прокуратура Айдына начала расследование по статье 217/A Уголовного кодекса Турции – "Публичное распространение вводящей общество в заблуждение информации". В рамках расследования установлены представитель газеты Эмин Айдын, ответственный редактор Ешим Юлькен и корреспондент.

Материал обновили 26 августа, а журналистов, допустивших кликбейт, задержали.

А президент США Дональд Трамп обиделся на своего пресс-секретаря.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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