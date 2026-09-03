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Мир

Глобальный сбой произошел в работе нейросетей

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 03:11 Фото: pexels
Пользователи по всему миру начали жаловаться на проблемы с авторизацией и запросами в популярных нейросетях, сообщает Zakon.kz.

С вечера 3 сентября 2026 года в работе чат-ботов ChatGPT компании OpenAI, Grok от xAI и Claude компании Anthropic произошел массовый сбой. Как пишет РБК, это следует из данных Downdetector.

Жалобы на работу OpenAI начали поступать в 19:24 по времени Казахстана. Спустя полчаса количество жалоб достигало 35 866, из них 79% были связаны с проблемами у ChatGPT.

В это же время начали поступать жалобы на работу чат-бота компании xAI Grok, а чуть ранее по всему миру были отмечены локальные сбои в работе чат-бота Claude, принадлежащего компании Anthropic.

Пользователи отмечают, что проблема до конца до сих пор не устранена, а причина произошедшего пока остается неизвестной.

Доктор психологических наук рассказала, что привычка "гуглить" симптомы болезни в интернете только усиливает тревогу перед визитом к врачу. К тому же состояние неопределенности и отсутствие ответов могут усиливать тревогу.

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Камила Салкымбаева
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