Глобальный сбой произошел в работе нейросетей

Пользователи по всему миру начали жаловаться на проблемы с авторизацией и запросами в популярных нейросетях, сообщает Zakon.kz.

С вечера 3 сентября 2026 года в работе чат-ботов ChatGPT компании OpenAI, Grok от xAI и Claude компании Anthropic произошел массовый сбой. Как пишет РБК, это следует из данных Downdetector.

Жалобы на работу OpenAI начали поступать в 19:24 по времени Казахстана. Спустя полчаса количество жалоб достигало 35 866, из них 79% были связаны с проблемами у ChatGPT.

В это же время начали поступать жалобы на работу чат-бота компании xAI Grok, а чуть ранее по всему миру были отмечены локальные сбои в работе чат-бота Claude, принадлежащего компании Anthropic.

Пользователи отмечают, что проблема до конца до сих пор не устранена, а причина произошедшего пока остается неизвестной.

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