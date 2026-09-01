Почему не стоит ставить себе диагноз по интернету
Так, по словам профессора, диагноз – это информация о состоянии здоровья, которую врач сообщает пациенту.
Для человека она зачастую имеет большое значение, поскольку помогает понять, что именно с ним происходит, особенно если он впервые столкнулся с необычными или болезненными ощущениями.
Как пояснила Никишина, состояние неопределенности и отсутствие ответов могут усиливать тревогу.
"Человеку крайне сложно проживать момент непонимания и нарастающего беспокойства. Сам он не может ответить на вопрос о том, что с ним происходит, поэтому начинает искать места, где может получить этот ответ".Вера Никишина
Если раньше главным источником такой информации для пациента был врач. То сегодня люди все чаще пытаются самостоятельно разобраться в симптомах – ищут информацию на сайтах, форумах и в социальных сетях, сравнивая свое состояние с опытом других людей.
Однако такой поиск не всегда помогает успокоиться. Напротив, длительное пребывание в состоянии сомнений и отсутствие точного ответа могут повысить тревожность еще до визита к специалисту.
По словам Никишиной, реакция человека на поставленный диагноз во многом зависит от его предыдущего опыта. Например, пациент мог уже сталкиваться с ситуацией, когда первоначальный диагноз впоследствии не подтверждался или лечение не соответствовало реальному состоянию здоровья.
Важную роль играет и эмоциональное состояние человека в момент получения информации. Если он испытывает сильную тревогу, страх или находится в эмоционально напряженном состоянии, диагноз может вызвать очень острую реакцию – вплоть до панической.
При этом многое зависит и от того, как именно врач сообщает пациенту диагноз.
"В одних случаях это сообщение может вызвать панику, а в других – необходимость рационально включиться в лечение", – отметила психолог в разговоре с RuNews24.ru.
Таким образом, одна и та же медицинская информация может восприниматься пациентами совершенно по-разному. На реакцию влияют не только содержание диагноза, но и эмоциональное состояние человека, его предыдущий опыт и то, насколько понятно и спокойно врач объясняет ситуацию.
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