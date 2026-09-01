Почему не стоит ставить себе диагноз по интернету

Привычка "гуглить" симптомы болезни в интернете только усиливает тревогу перед визитом к врачу. Почему от нее обязательно нужно отказаться, рассказала Zakon.kz доктор психологических наук Вера Никишина.

Так, по словам профессора, диагноз – это информация о состоянии здоровья, которую врач сообщает пациенту.

Для человека она зачастую имеет большое значение, поскольку помогает понять, что именно с ним происходит, особенно если он впервые столкнулся с необычными или болезненными ощущениями.

Как пояснила Никишина, состояние неопределенности и отсутствие ответов могут усиливать тревогу.

"Человеку крайне сложно проживать момент непонимания и нарастающего беспокойства. Сам он не может ответить на вопрос о том, что с ним происходит, поэтому начинает искать места, где может получить этот ответ". Вера Никишина

Если раньше главным источником такой информации для пациента был врач. То сегодня люди все чаще пытаются самостоятельно разобраться в симптомах – ищут информацию на сайтах, форумах и в социальных сетях, сравнивая свое состояние с опытом других людей.

Однако такой поиск не всегда помогает успокоиться. Напротив, длительное пребывание в состоянии сомнений и отсутствие точного ответа могут повысить тревожность еще до визита к специалисту.

По словам Никишиной, реакция человека на поставленный диагноз во многом зависит от его предыдущего опыта. Например, пациент мог уже сталкиваться с ситуацией, когда первоначальный диагноз впоследствии не подтверждался или лечение не соответствовало реальному состоянию здоровья.

Важную роль играет и эмоциональное состояние человека в момент получения информации. Если он испытывает сильную тревогу, страх или находится в эмоционально напряженном состоянии, диагноз может вызвать очень острую реакцию – вплоть до панической.

При этом многое зависит и от того, как именно врач сообщает пациенту диагноз.

"В одних случаях это сообщение может вызвать панику, а в других – необходимость рационально включиться в лечение", – отметила психолог в разговоре с RuNews24.ru.

Таким образом, одна и та же медицинская информация может восприниматься пациентами совершенно по-разному. На реакцию влияют не только содержание диагноза, но и эмоциональное состояние человека, его предыдущий опыт и то, насколько понятно и спокойно врач объясняет ситуацию.

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