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Советы

Почему не стоит ставить себе диагноз по интернету

Врач, врачи, доктор, доктора, прием у врача, осмотр врача, осмотр у врача, пациент, пациенты, больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 11:30 Фото: Zakon.kz
Привычка "гуглить" симптомы болезни в интернете только усиливает тревогу перед визитом к врачу. Почему от нее обязательно нужно отказаться, рассказала Zakon.kz доктор психологических наук Вера Никишина.

Так, по словам профессора, диагноз – это информация о состоянии здоровья, которую врач сообщает пациенту.

Для человека она зачастую имеет большое значение, поскольку помогает понять, что именно с ним происходит, особенно если он впервые столкнулся с необычными или болезненными ощущениями.

Как пояснила Никишина, состояние неопределенности и отсутствие ответов могут усиливать тревогу.

"Человеку крайне сложно проживать момент непонимания и нарастающего беспокойства. Сам он не может ответить на вопрос о том, что с ним происходит, поэтому начинает искать места, где может получить этот ответ".Вера Никишина

Если раньше главным источником такой информации для пациента был врач. То сегодня люди все чаще пытаются самостоятельно разобраться в симптомах – ищут информацию на сайтах, форумах и в социальных сетях, сравнивая свое состояние с опытом других людей.

Однако такой поиск не всегда помогает успокоиться. Напротив, длительное пребывание в состоянии сомнений и отсутствие точного ответа могут повысить тревожность еще до визита к специалисту.

По словам Никишиной, реакция человека на поставленный диагноз во многом зависит от его предыдущего опыта. Например, пациент мог уже сталкиваться с ситуацией, когда первоначальный диагноз впоследствии не подтверждался или лечение не соответствовало реальному состоянию здоровья.

Важную роль играет и эмоциональное состояние человека в момент получения информации. Если он испытывает сильную тревогу, страх или находится в эмоционально напряженном состоянии, диагноз может вызвать очень острую реакцию – вплоть до панической.

При этом многое зависит и от того, как именно врач сообщает пациенту диагноз.

"В одних случаях это сообщение может вызвать панику, а в других – необходимость рационально включиться в лечение", – отметила психолог в разговоре с RuNews24.ru.

Таким образом, одна и та же медицинская информация может восприниматься пациентами совершенно по-разному. На реакцию влияют не только содержание диагноза, но и эмоциональное состояние человека, его предыдущий опыт и то, насколько понятно и спокойно врач объясняет ситуацию.

Ранее корреспондент Zakon.kz подробно разбирался в теме о том, может ли смена погоды вызывать головную боль и как с ней бороться.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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