США впервые признали наличие оружия в космосе
По словам Мейнка, пишет издание Defense One, США уже располагают на орбите средствами космического контроля, которые способны защищать американские силы от потенциальных противников. При этом министр не уточнил, о каких именно системах идет речь.
Заявление вызвало обеспокоенность у экспертов. Специалист по космической безопасности Виктория Сэмсон отметила, что подобное признание может подтолкнуть Китай и Россию открыто заявить о собственных возможностях.
По ее мнению, речь, вероятно, идет не о кинетическом оружии, способном уничтожать спутники и создавать космический мусор, а о системах радиоэлектронной борьбы и глушения сигналов.
Мейнк также сообщил, что в сентябре планируется запуск прототипов спутниковой системы для обнаружения движущихся целей. Кроме того, по его словам, космические перехватчики, разрабатываемые в рамках американской системы противоракетной обороны Golden Dome, уже готовы к испытаниям.
Ранее сообщалось, что полмиллиарда иголок запустили в космос, чтобы проверить одну гипотезу.