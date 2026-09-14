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Мир

США впервые признали наличие оружия в космосе

США впервые признали наличие оружия в космосе, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 01:13 Фото: magnific.com
США впервые публично признали наличие оружия для ведения боевых действий в космосе. Об этом заявил министр ВВС США Трой Мейнк, выступая на конференции Air, Space, Cyber, сообщает Zakon.kz.

По словам Мейнка, пишет издание Defense One, США уже располагают на орбите средствами космического контроля, которые способны защищать американские силы от потенциальных противников. При этом министр не уточнил, о каких именно системах идет речь.

Заявление вызвало обеспокоенность у экспертов. Специалист по космической безопасности Виктория Сэмсон отметила, что подобное признание может подтолкнуть Китай и Россию открыто заявить о собственных возможностях.

По ее мнению, речь, вероятно, идет не о кинетическом оружии, способном уничтожать спутники и создавать космический мусор, а о системах радиоэлектронной борьбы и глушения сигналов.

Мейнк также сообщил, что в сентябре планируется запуск прототипов спутниковой системы для обнаружения движущихся целей. Кроме того, по его словам, космические перехватчики, разрабатываемые в рамках американской системы противоракетной обороны Golden Dome, уже готовы к испытаниям.

Ранее сообщалось, что полмиллиарда иголок запустили в космос, чтобы проверить одну гипотезу.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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