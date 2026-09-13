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Наука и технологии

Полмиллиарда иголок запустили в космос, чтобы проверить одну гипотезу

Поток частиц, темнота, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2026 06:55 Фото: magnific
В 1963 году в рамках эксперимента ВВС США на орбиту был выведен полезный груз, состоящий примерно из 480 миллионов крошечных медных игл, для проверки необычной системы связи, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание SpaceDaily, разработанный Лабораторией им. Линкольна Массачусетского технологического института, проект "Вест Форд" стремился рассеивать радиосигналы от металлического пояса вокруг Земли, обеспечивая удаленным наземным станциям связь друг с другом в космосе.

В обзоре эксперимента, проведенном НАСА в 2013 году, было подсчитано, что 120-215 миллионов игл рассеялись поодиночке, в то время как большая часть оставшихся осталась в виде скоплений. Этого количества достаточно, чтобы продемонстрировать концепцию связи.

Длина игл составляла около 1,8 сантиметра, но диаметр – всего около 18 микрометров.

В техническом отчете, опубликованном НАСА и посвященном эксперименту в Вест-Форде, объясняется, что их длина была выбрана таким образом, чтобы соответствовать примерно половине длины волны микроволн частотой 8 ГГц, используемых в эксперименте.

Каждая проволока могла действовать как небольшая дипольная антенна, рассеивая входящий сигнал.

Они не имели ни передатчиков, ни батарей. Наземная станция обеспечивала радиоэнергию; рассеянная медь создавала поверхность, с которой часть этой энергии могла достигать другой станции. Система была пассивной, а сложное оборудование оставалось на Земле.

Согласно истории Линкольнской лаборатории, первая попытка в 1961 году не удалась, диполи не были развернуты, как планировалось. Усовершенствованный эксперимент 1963 года сформировал замкнутый пояс примерно за 40 дней, с предполагаемой плотностью около пяти диполей на кубический километр.

Ранее стало известно, что фермеры начали удобрять поля битым стеклом: зачем это нужно.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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