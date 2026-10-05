Илон Маск разбогател на миллиарды за день и снова стал триллионером

Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск вновь стал триллионером после роста акций SpaceX более чем на 5%, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Yahoo Finance, к середине торговой сессии в понедельник, 5 октября 2026 года, акции SpaceX достигли 167 долларов за штуку. Это увеличило состояние Илона Маска на 30,6 млрд долларов за предыдущую торговую сессию. Сейчас его состояние превысило отметку в 1 трлн долларов.

Рост акций SpaceX последовал после успешного выхода Starship на орбиту на прошлой неделе. Ранее аналитики Morgan Stanley указывали на недооцененность акций компании.

Маск впервые стал триллионером в июне 2026 года после IPO SpaceX. Акции компании были размещены по 135 долларов за штуку, а на открытии торгов их цена оказалась примерно на 11% выше цены размещения. Состояние предпринимателя тогда ненадолго достигло около 1,1 трлн долларов. Однако спустя несколько дней он потерял статус триллионера на фоне снижения стоимости акций SpaceX и Tesla.

По итогам 2025 года выручка SpaceX составила 18,67 млрд долларов, увеличившись на 33% по сравнению с предыдущим годом.

Отмечается, что Маск значительно опережает по состоянию основателя Amazon Джеффа Безоса. Капитал Безоса оценивается в 371,5 млрд долларов, что на 628 млрд долларов меньше состояния главы Tesla и SpaceX.

Несколькими днями ранее Шивон Зилис заявила о расставании с Илоном Маском. У пары четверо детей.

