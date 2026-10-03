"Я любила его больше жизни": Шивон Зилис объявила о расставании с Илоном Маском
Шивон Зилис опубликовала в соцсети X эмоциональное заявление и приложила скриншот переписки с Маском перед расставанием.
"Тяжело за неделю перейти от любви к необходимости отпустить человека, когда тебя никто не предупреждал, но иногда так бывает", – написала она 2 октября 2026 года.
Зилис выразила одновременно боль и благодарность. По ее словам, она и их дети были для Маска местом, где он мог отдохнуть от напряженной жизни и работы.
"Я любила его больше жизни. Многое было потеряно, но, к счастью, мы создали четверых прекрасных маленьких любимых людей в моей жизни", – добавила Зилис.
Она также написала, что у ее бывшего партнера была "часто неспокойная душа" и "бурное детство", а ее целью было "показать Илону, каково это – быть глубоко понятым, окруженным заботой и любимым спокойно, стабильно и нежно".
Вместе с заявлением она опубликовала скриншот недавней переписки с главой Tesla и SpaceX.
В сообщении Зилис написала, что ей было очень приятно увидеть Маска за завтраком и что она его очень любит. 24 сентября он ответил, что тоже ее любит.
После этого Маск сообщил, что не знал о возможности пригласить Зилис на государственный ужин в Белом доме, который состоялся на прошлой неделе в честь председателя КНР Си Цзиньпина.
It’s hard to go from in love to let go in a week with no warning, but that’s just how it is sometimes 🤷🏻♀️ I feel happy that I got to show Elon how it feels to be deeply understood, nurtured, and peacefully loved with stability and gentleness. Given the tumultuous nature of his early life, his often tortured soul, and how hard he fights for humanity I wanted him to feel the deepest and most stable form of love this world can provide. My heart is full knowing I got to do that, and I hope it leaves a lasting good effect. We were always his safe space. A place where all of us were overjoyed to see him and one that was always full of happiness and love, not war, in contrast to his otherwise militant existence (a needed break from the battlefield where he could recharge his heart and soul before heading back out) I loved being that counterbalancing place of safety, sense of calm, and love — and delighted in bringing a smile back to his face when he was down. I will miss him dearly. I’ve loved him more than life itself and he’s taught me 100 lifetimes of knowledge and made my cup overflow with life meaning, so there is a lot of loss, but luckily we created four beautiful little loves of my life ❤️❤️❤️❤️ I am so beyond grateful for our children and they make every single day the best day of my life! I do hope and pray he and I can be great friends and coparents. I’m hurting, but care deeply about E and will always be cheering for his happiness. God speed, Elon, the world is lucky to have you.— Shivon Zilis (@shivon) October 2, 2026
27 сентября, за несколько дней до публикации заявления о расставании, Зилис без каких-либо пояснений написала: "Новый день, новая жизнь".
Шивон Зилис – 40-летняя канадская специалистка в области искусственного интеллекта, занимающая руководящую должность в стартапе Илона Маска Neuralink, который разрабатывает нейроинтерфейсы. Их отношения стали публичными в 2022 году благодаря судебным документам о присвоении имен близнецам. Позже у пары родились еще двое детей.
Всего, по официальной информации, у Илона Маска 14 детей.
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