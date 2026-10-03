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Мир

"Я любила его больше жизни": Шивон Зилис объявила о расставании с Илоном Маском

Илон Маск, Шивон Зилис, дети, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2026 03:21 Фото: x/shivon
Мать четверых детей Илона Маска Шивон Зилис рассказала о неожиданном расставании с миллиардером, сообщает Zakon.kz.

Шивон Зилис опубликовала в соцсети X эмоциональное заявление и приложила скриншот переписки с Маском перед расставанием.

"Тяжело за неделю перейти от любви к необходимости отпустить человека, когда тебя никто не предупреждал, но иногда так бывает", – написала она 2 октября 2026 года.

Зилис выразила одновременно боль и благодарность. По ее словам, она и их дети были для Маска местом, где он мог отдохнуть от напряженной жизни и работы.

"Я любила его больше жизни. Многое было потеряно, но, к счастью, мы создали четверых прекрасных маленьких любимых людей в моей жизни", – добавила Зилис.

Она также написала, что у ее бывшего партнера была "часто неспокойная душа" и "бурное детство", а ее целью было "показать Илону, каково это – быть глубоко понятым, окруженным заботой и любимым спокойно, стабильно и нежно".

Вместе с заявлением она опубликовала скриншот недавней переписки с главой Tesla и SpaceX.

В сообщении Зилис написала, что ей было очень приятно увидеть Маска за завтраком и что она его очень любит. 24 сентября он ответил, что тоже ее любит.

После этого Маск сообщил, что не знал о возможности пригласить Зилис на государственный ужин в Белом доме, который состоялся на прошлой неделе в честь председателя КНР Си Цзиньпина.

27 сентября, за несколько дней до публикации заявления о расставании, Зилис без каких-либо пояснений написала: "Новый день, новая жизнь".

Шивон Зилис – 40-летняя канадская специалистка в области искусственного интеллекта, занимающая руководящую должность в стартапе Илона Маска Neuralink, который разрабатывает нейроинтерфейсы. Их отношения стали публичными в 2022 году благодаря судебным документам о присвоении имен близнецам. Позже у пары родились еще двое детей.

Всего, по официальной информации, у Илона Маска 14 детей.

Впервые казахстанские школьники запустили свой спутник в космос на ракете компании SpaceX, основанной американским предпринимателем Илоном Маском

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Камила Салкымбаева
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