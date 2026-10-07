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Мир

Израиль провел предварительное расследование инцидента на борту Flydubai

Самолет, самолеты, аэропорт, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 06:55 Фото: unsplash
Министерство транспорта Израиля завершило предварительное расследование чрезвычайного происшествия на борту эмиратской авиакомпании Flydubai, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru, по итогам расследования министр транспорта Мири Регев обратилась к главе Совета национальной безопасности Шмуэлю Бен-Эзре с призывом "принять незамедлительные меры для снижения риска или предотвращения терактов, подобных тому, что произошел на рейсе Flydubai".

Накануне президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о том, считает ли он Иран ответственным за инцидент с самолетом авиакомпании Flydubai, подтвердил, что придерживается именно такого мнения.

30 сентября самолет авиакомпании Flydubai подал сигнал о захвате и пропал с радаров.

Он совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии. Предварительно, второй пилот пытался устроить авиакатастрофу, но капитан воздушного судна помешал ему и был серьезно ранен. Обезвредить нападавшего помогли пассажиры.

Власти Израиля допускают, что случившееся могло быть актом терроризма.

Ранее появились новые подробности в связи с попыткой захвата самолета Flydubai.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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