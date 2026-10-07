Израиль провел предварительное расследование инцидента на борту Flydubai

Министерство транспорта Израиля завершило предварительное расследование чрезвычайного происшествия на борту эмиратской авиакомпании Flydubai, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru, по итогам расследования министр транспорта Мири Регев обратилась к главе Совета национальной безопасности Шмуэлю Бен-Эзре с призывом "принять незамедлительные меры для снижения риска или предотвращения терактов, подобных тому, что произошел на рейсе Flydubai".

Накануне президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о том, считает ли он Иран ответственным за инцидент с самолетом авиакомпании Flydubai, подтвердил, что придерживается именно такого мнения.

30 сентября самолет авиакомпании Flydubai подал сигнал о захвате и пропал с радаров.

Он совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии. Предварительно, второй пилот пытался устроить авиакатастрофу, но капитан воздушного судна помешал ему и был серьезно ранен. Обезвредить нападавшего помогли пассажиры.

Власти Израиля допускают, что случившееся могло быть актом терроризма.

Ранее появились новые подробности в связи с попыткой захвата самолета Flydubai.