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Происшествия

Крушение самолета в Актау: опубликован предварительный отчет по расследованию

расследование крушения самолета, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 20:26 Фото: пресс-служба МЧС РК
Министерство транспорта Республики Казахстан опубликовало предварительный отчет по расследованию крушения в Актау самолета "Азербайджанских авиалиний", летевшего из Баку в Грозный, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным отчета, после двух неудачных попыток произвести посадку на аэродром Грозный экипаж принял решение на возврат в Баку. Отмечается, что в процессе возврата в 05:13:32 были потеряны основные системы управления самолета.

"Далее, в 05.42, экипаж принял решение следовать на запасной аэродром Актау, для аварийной посадки. На борту самолета находились пять членов экипажа три и 62 пассажира. В результате авиационного происшествия командир воздушного судна, второй пилот, старший бортпроводник и 35 пассажиров (всего 38) погибли (в т. ч. шесть – граждане Казахстана, 25 – Азербайджана, семь – России), два бортпроводника и 27 пассажиров получили телесные повреждения различной степени. В результате столкновения с земной поверхностью самолет разрушился и частично сгорел", – говорится в сообщении.

Как уточняется, авиакатастрофа произошла около 5 км северо-западнее торца ВПП 11 аэродрома Актау (около 25 км северо-западнее города Актау). В результате авиационного происшествия ВС полностью разрушилось и частично сгорело при наземном пожаре.

Также в документе приводятся слова пилотов:

– Грозный, отказало управление, удар птиц в кабине. А удар птиц, и в кабине два кресла взорвались.

– Азербайджан восемьдесят два сорок три, вас понял, а какая помощь вам нужна?

– Нам надо, нам надо, значит, ближайший аэродром, где погода нормальная.

– Был удар сильный, задние кресла, там, говорит, взорвались, бортпроводница доложила. Мы следуем на Минводы, дайте нам, пожалуйста, погоду Минвод.

– Азербайджан восемьдесят два сорок три борт, порядок?

– Борт, порядок, следуем на Минводы.

Однако погодные условия пилота не устроили. Тогда он запросил погоду Махачкалы, Баку и затем Актау:

– Я вас прошу, пока некогда. Актау как погода?

– Азал восемьдесят два сорок три, фактическая погода Актау, uniform alfa tango echo, за 30 минут, ветер ноль сорок градусов, 6 м/с, видимость более 10 км, облачность значительная на 1080 метров, температура 4, точка росы минус один, QNH один ноль.

– Тогда идем на Актау.

Затем пилот сообщил, что на борту "опасных грузов нет".

"Так, у нас ситуация такая, кислород заканчивается в кабине пассажирской, значит, там взорвался кислородный, по-моему, баллон, а значит, запах топлива идет, пассажирам некоторым, значит, теряют сознание, разрешите, мы пойдем на меньшей высоте", – говорится в расшифровке.

Затем пилот сказал, что "рули управления отказали, а управляем секторами газа, запрашиваем аварийную посадку на полосу одиннадцать".

Ранее заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев обещал, что расследование крушения самолета недалеко от Актау завершится уже на этой неделе.

25 декабря 2024 года пассажирский самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение в 3 км от аэропорта Актау. На борту разбившегося Embraer 190 находились 67 человек (62 пассажира и пять членов экипажа). В результате инцидента 38 человек погибли, 29 получили ранения.

15 января 2025 года стало известно, что Казахстан получил расшифровку черных ящиков азербайджанского самолета, потерпевшего крушение под Актау.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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