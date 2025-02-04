Крушение самолета в Актау: опубликован предварительный отчет по расследованию

Министерство транспорта Республики Казахстан опубликовало предварительный отчет по расследованию крушения в Актау самолета "Азербайджанских авиалиний", летевшего из Баку в Грозный, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным отчета, после двух неудачных попыток произвести посадку на аэродром Грозный экипаж принял решение на возврат в Баку. Отмечается, что в процессе возврата в 05:13:32 были потеряны основные системы управления самолета.

"Далее, в 05.42, экипаж принял решение следовать на запасной аэродром Актау, для аварийной посадки. На борту самолета находились пять членов экипажа три и 62 пассажира. В результате авиационного происшествия командир воздушного судна, второй пилот, старший бортпроводник и 35 пассажиров (всего 38) погибли (в т. ч. шесть – граждане Казахстана, 25 – Азербайджана, семь – России), два бортпроводника и 27 пассажиров получили телесные повреждения различной степени. В результате столкновения с земной поверхностью самолет разрушился и частично сгорел", – говорится в сообщении.

Как уточняется, авиакатастрофа произошла около 5 км северо-западнее торца ВПП 11 аэродрома Актау (около 25 км северо-западнее города Актау). В результате авиационного происшествия ВС полностью разрушилось и частично сгорело при наземном пожаре.

Также в документе приводятся слова пилотов:

– Грозный, отказало управление, удар птиц в кабине. А удар птиц, и в кабине два кресла взорвались. – Азербайджан восемьдесят два сорок три, вас понял, а какая помощь вам нужна? – Нам надо, нам надо, значит, ближайший аэродром, где погода нормальная.

– Был удар сильный, задние кресла, там, говорит, взорвались, бортпроводница доложила. Мы следуем на Минводы, дайте нам, пожалуйста, погоду Минвод. – Азербайджан восемьдесят два сорок три борт, порядок? – Борт, порядок, следуем на Минводы.

Однако погодные условия пилота не устроили. Тогда он запросил погоду Махачкалы, Баку и затем Актау:

– Я вас прошу, пока некогда. Актау как погода? – Азал восемьдесят два сорок три, фактическая погода Актау, uniform alfa tango echo, за 30 минут, ветер ноль сорок градусов, 6 м/с, видимость более 10 км, облачность значительная на 1080 метров, температура 4, точка росы минус один, QNH один ноль. – Тогда идем на Актау.

Затем пилот сообщил, что на борту "опасных грузов нет".

"Так, у нас ситуация такая, кислород заканчивается в кабине пассажирской, значит, там взорвался кислородный, по-моему, баллон, а значит, запах топлива идет, пассажирам некоторым, значит, теряют сознание, разрешите, мы пойдем на меньшей высоте", – говорится в расшифровке.

Затем пилот сказал, что "рули управления отказали, а управляем секторами газа, запрашиваем аварийную посадку на полосу одиннадцать".

Ранее заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев обещал, что расследование крушения самолета недалеко от Актау завершится уже на этой неделе.



25 декабря 2024 года пассажирский самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение в 3 км от аэропорта Актау. На борту разбившегося Embraer 190 находились 67 человек (62 пассажира и пять членов экипажа). В результате инцидента 38 человек погибли, 29 получили ранения.

15 января 2025 года стало известно, что Казахстан получил расшифровку черных ящиков азербайджанского самолета, потерпевшего крушение под Актау.