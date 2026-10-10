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Мир

Маск готовит Starlink к конкуренции с мобильными операторами США

Маск готовит Starlink к конкуренции с мобильными операторами США, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2026 11:35 Фото: wikipedia
Компания SpaceX Илона Маска договорилась о покупке радиочастот у инвестиционной компании Grain Management. Сделка позволит расширить возможности спутникового сервиса Starlink Mobile и обеспечить мобильную связь внутри зданий, сообщает Zakon.kz.

Как пишет CBS News со ссылкой на Маска, приобретение частот станет важным шагом к созданию полноценного покрытия мобильной связью на территории США. Низкочастотный радиосигнал способен лучше проникать сквозь стены и другие препятствия, что поможет решить одну из проблем спутниковой связи.

Соглашение требует одобрения Федеральной комиссии по связи США (FCC). При этом регулятор уже разрешил Starlink Mobile подать заявку на запуск 15 тыс. спутников, которые будут передавать сигналы в диапазоне 2 ГГц и подключаться напрямую к мобильным телефонам.

Аналитик UBS Джон Ходалик отметил, что частоты совместимы с существующими смартфонами. Однако, по его оценке, на масштабирование проекта потребуется время, поэтому в ближайшей перспективе влияние на телекоммуникационный рынок может быть ограниченным.

Ранее сообщалось, что Маск вновь стал триллионером после роста акций SpaceX более чем на 5%.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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