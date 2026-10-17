"Будет обладать сознанием": Маск раскрыл возможности летающего спорткара

Илон Маск раскрыл новые возможности электрического спорткара Tesla Roadster. По его словам, автомобиль сможет самостоятельно выполнять сложные трюки благодаря продвинутым системам управления, которые он образно назвал "сознанием", сообщает Zakon.kz.

Глава Tesla также анонсировал строительство специальной трассы с мертвыми петлями у штаб-квартиры компании в Техасе. По задумке Маска, полигон позволит владельцам испытывать возможности электрокара на экстремальных участках.

Обновленный Roadster представили 16 октября. Одной из главных особенностей стали газореактивные двигатели, разработанные совместно со SpaceX. Они позволят машине ненадолго отрываться от земли и корректировать положение в воздухе.

Во время демонстрации автомобиль выполнил несколько трюков с переворотами, вращением в воздухе и последующим приземлением на колеса.

Future fun Roadster demos will include flying over the Snake River or maybe Grand Canyon and landing on its wheels and exceeding half the speed of sound — Elon Musk (@elonmusk) October 17, 2026

Ранее сообщалось, что Tesla представила летающее авто.