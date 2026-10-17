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Мир

"Будет обладать сознанием": Маск раскрыл возможности летающего спорткара

Tesla Roadster, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2026 00:23 Фото: wikipedia
Илон Маск раскрыл новые возможности электрического спорткара Tesla Roadster. По его словам, автомобиль сможет самостоятельно выполнять сложные трюки благодаря продвинутым системам управления, которые он образно назвал "сознанием", сообщает Zakon.kz.

Глава Tesla также анонсировал строительство специальной трассы с мертвыми петлями у штаб-квартиры компании в Техасе. По задумке Маска, полигон позволит владельцам испытывать возможности электрокара на экстремальных участках.

Обновленный Roadster представили 16 октября. Одной из главных особенностей стали газореактивные двигатели, разработанные совместно со SpaceX. Они позволят машине ненадолго отрываться от земли и корректировать положение в воздухе.

Во время демонстрации автомобиль выполнил несколько трюков с переворотами, вращением в воздухе и последующим приземлением на колеса.

Ранее сообщалось, что Tesla представила летающее авто.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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