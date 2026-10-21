Мужчина обнаружил самый крупный клад серебряных монет в Германии

Кладоискатель-любитель помог археологам обнаружить самый крупный клад времен правления императора Адриана, когда-либо найденный в Германии, сообщает Zakon.kz.

По данным The Daily Galaxy, кладоискатель Оливер Ридл во время очередных поисков сокровищ обнаружил 15 серебряных монет, но детектор продолжал подавать сигнал. Мужчина решил, обратиться к археологам и рассказать о ситуации.

"Мне было ясно, что здесь скрыто нечто большее", – поделился Оливер Ридл.

На место прибыли сотрудники Управления по сохранению археологических памятников в Рейнской области. Команда извлекла клад в целости и сохранности. Как позже выяснилось, это были 934 римских денариев. Вместе с монетами в земле были найдены фрагменты керамического горшка и следы соломы. По словам археологов, монеты изначально были закопаны в горшке, выстланном соломой.

Клад охватывает большой период времени. Большинство монет датируются периодом с 69 по 96 год н. э., а самая поздняя была отчеканена в 124 или 125 году н. э., во времена правления римского императора Адриана.

Эксперты называют это крупнейшей находкой такого рода в стране. Сейчас коллекция весом 6,8 фунта выставлена в Боннском музее.

А на северо-востоке Чехии нашли крупное месторождение золота, запасы которого оценивают в 11 тонн.

