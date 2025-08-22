В польском лесу нашли клад из 600 средневековых монет

Группа кладоискателей обнаружила в лесу недалеко от города Бохня, юг Польши, клад из 600 золотых и серебряных монет, сообщает Zakon.kz.

С помощью металлоискателей энтузиасты 19 августа 2025 года нашли керамический горшок с 592 серебряными денариями Ягеллонов, 26 полугрошами и четырьмя золотыми дукатами времен правления Сигизмунда Люксембургского, передает Heritage Daily. Все находки были переданы региональному управлению по охране культурного наследия.

Специалисты из краковского AGH University провели микрораскопки, чтобы сохранить сосуд и его содержимое. По мнению экспертов, клад мог принадлежать купцу и был спрятан во времена политической нестабильности. Он подтверждает важную роль Бохни как торгового центра в Средневековье.

После реставрации монеты займут место на постоянной выставке в Музее Станислава Фишера. Это уже второе крупное открытие в регионе за год.

В 2024 году рядом с Краковом нашли клад викингов X века. Власти напоминают, что все археологические находки подлежат обязательной регистрации.

Ранее мы сообщали, что редкий золотой перстень обнаружили археологи в Алматинской области.