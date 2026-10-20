620 килограммов в день: геологи нашли 11 тонн золота там, где никто не ожидал

На северо-востоке Чехии нашли крупное месторождение золота, запасы которого оценивают в 11 тонн, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az, находка расположена у города Златы-Горы в Оломоуцком крае.

Объем драгоценного металла установили во время комплексных геологических изысканий. Разработку руды готово начать госпредприятие DIAMO, которое специализируется на горнорудных работах.

Ежегодная добыча золота составит 620 кг. За 10 лет компания планирует извлечь около 6,2 тонны золота стоимостью около 870 млн долларов.

Интересно то, что в прошлом Чехия обладала крупнейшими запасами золота в Европе, которые были исчерпаны в Средневековье.

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