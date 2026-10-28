Селфи подростка обернулось серьезными травмами в Южной Корее

В городе Асан в Южной Корее подросток упал с третьего этажа многоквартирного дома, когда фотографировал себя. Инцидент произошел 27 октября около 16:40 по местному времени, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Yonhap, юноша приземлился на припаркованный внизу легковой автомобиль и получил травмы ног и других частей тела. Его доставили в больницу.

По данным пожарной службы, угрозы для жизни подростка нет.

В результате падения также оказалась повреждена часть крыши автомобиля. По предварительной информации, подросток оступился во время съемки селфи. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что подросток устроил безумный дрифт у школы на BMW на юге Казахстана.