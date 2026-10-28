Птичий грипп наступает: в Нидерландах ввели ограничения, в США уничтожили миллион кур
Как пишет The Independent со ссылкой на министра сельского хозяйства Сильвио Эркенс, риск дальнейшего распространения инфекции остается высоким.
Ранее в американском штате Иллинойс из-за вспышки вируса уничтожили почти 935 тыс. кур на крупной птицеферме Rose Acre Farms. По данным Министерства сельского хозяйства США, это крупнейший действующий очаг заболевания в стране.
Отмечается, что птичий грипп распространяется, в частности, через контакт с зараженными птицами и загрязненными поверхностями. Поскольку эффективного лечения высокопатогенного вируса у птиц нет, зараженное и контактировавшее с инфекцией поголовье приходится уничтожать.
Массовый падеж кур может привести к сокращению поставок яиц и росту цен. В США эпидемия продолжается с февраля 2022 года: за это время из-за вспышек погибли или были уничтожены более 210 млн птиц.
Ранее сообщалось, что смертельно опасный птичий грипп H5N1 впервые добрался до материковой Австралии.