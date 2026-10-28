Птичий грипп наступает: в Нидерландах ввели ограничения, в США уничтожили миллион кур

Власти Нидерландов обязали фермеров держать домашнюю птицу в закрытых помещениях или защищенных вольерах после трех случаев выявления птичьего гриппа за последние дни, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Independent со ссылкой на министра сельского хозяйства Сильвио Эркенс, риск дальнейшего распространения инфекции остается высоким.

Ранее в американском штате Иллинойс из-за вспышки вируса уничтожили почти 935 тыс. кур на крупной птицеферме Rose Acre Farms. По данным Министерства сельского хозяйства США, это крупнейший действующий очаг заболевания в стране.

Отмечается, что птичий грипп распространяется, в частности, через контакт с зараженными птицами и загрязненными поверхностями. Поскольку эффективного лечения высокопатогенного вируса у птиц нет, зараженное и контактировавшее с инфекцией поголовье приходится уничтожать.

Массовый падеж кур может привести к сокращению поставок яиц и росту цен. В США эпидемия продолжается с февраля 2022 года: за это время из-за вспышек погибли или были уничтожены более 210 млн птиц.

Ранее сообщалось, что смертельно опасный птичий грипп H5N1 впервые добрался до материковой Австралии.