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Мир

"Я не могу дышать": мужчина умер на глазах у детей после долгого ожидания врачей

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 21:50 Фото: primeminister.kz
В Великобритании семья 71-летнего Бхарата Гхару считает, что врачи слишком поздно обнаружили у него рак поджелудочной железы. Мужчина умер спустя несколько минут после того, как его доставили в больницу с невыносимой болью, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет The Mirror. В июне 2024 года житель лондонского района Редбридж обратился в больницу с болью в животе и вздутием. Ему диагностировали острый панкреатит и выписали. По словам семьи, врачи обещали повторный прием через два месяца, но так и не связались с пациентом.

В ноябре мужчина снова попал в больницу с теми же симптомами. Медики обнаружили новообразование, а в конце января 2025 года провели биопсию. Тогда выяснилось, что у Бхарата рак поджелудочной железы четвертой стадии с метастазами в легких, печени и костях.

Врачи предложили химиотерапию или паллиативную помощь. Мужчина выбрал второй вариант, надеясь провести последние дни дома без боли.

"Мы были в отчаянии от того, что болезнь зашла так далеко, а мы даже не знали, что это может быть рак", – рассказала его 39-летняя дочь Карина Гхару.

По ее словам, паллиативная служба оставила семье номер для экстренных случаев и обещала направлять специалистов, если боль усилится.

Однако утром 16 марта 2025 года мужчина потерял сознание в ванной. Он не мог стоять, испытывал сильную боль, а в стуле появилась кровь. Родные позвонили в паллиативную службу, но там предположили, что причиной мог быть геморрой, и посоветовали обратиться по номеру "111" – в британскую службу медицинских консультаций.

Семья вызвала скорую помощь. Карина утверждает, что прибывшие парамедики не дали отцу обезболивающее, поскольку им требовалась информация о назначенных препаратах. В итоге мужчину решили доставить в больницу.

"Отец кричал: "Кто-нибудь, помогите мне!", "Отрежьте мне ноги!" – настолько сильной была боль", – рассказала дочь.

Сын мужчины, 36-летний Рави Гхару, ехал с отцом в машине скорой помощи. По его словам, тот бил рукой по стенке автомобиля и умолял медиков что-нибудь сделать.

В больнице, как утверждает семья, мужчину оставили ждать в коридоре. Родным объяснили, что сначала парамедики должны зарегистрировать его прибытие. Карина рассказала, что они с братом пытались привлечь внимание врачей, поскольку отец жаловался на затрудненное дыхание.

По ее словам, в коридоре они провели не менее 20 минут. Когда мужчину наконец отвезли в палату, его давление составляло 44 на 29 мм рт. ст.

"Парамедик подумал, что прибор ошибся. Но давление было таким, потому что отец умирал. Он посмотрел на меня и брата, сказал, что не может дышать, и умер", – заявила Карина.

Семья погибшего подала жалобы на действия скорой помощи и паллиативной службы. По словам дочери, отчеты медиков содержали противоречия: скорая заявляла о подозрении на внутреннее кровотечение, но при этом объясняла отказ от транспортировки с сиреной тем, что оно якобы началось уже в больнице.

Представители службы скорой помощи Лондона и паллиативной организации NELFT принесли официальные извинения, признав, что качество помощи и коммуникация не соответствовали стандартам. В ведомствах обещали провести дополнительное обучение персонала и организовать дежурную службу для оперативных выездов на дом.

В то же время в больнице Barts Health NHS Trust заявили, что после проверки медицинских записей считают действия своего персонала соответствующими тяжести состояния пациента.

Ранее в Атырау родители младенца, доставленного из района с отитом и высокой температурой, обвинили врачей в затягивании диагностики и несвоевременном лечении. На данный момент уголовное дело по факту смерти ребенка не возбуждено. Обстоятельства трагедии выясняются.

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Канат Болысбек
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