Мир

Мужчина списал головную боль на неправильный сон и умер через четыре дня

Мужчина, головная боль, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2026 02:59 Фото: pexels
Житель Великобритани Дэвид Монтейро думал, что его скованность в шее и боли в спине вызваны плохим сном, но всего через несколько дней он умер, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Mirror, сестра погибшего рассказала, что истинной причиной смерти брата стал менингит.

Менингит – опасное воспаление оболочек головного и спинного мозга, вызываемое инфекциями (бактерии, вирусы). Основные симптомы: резкая высокая температура, сильная головная боль, рвота и ригидность (скованность) мышц шеи. Требует немедленной госпитализации.

Число случаев менингита типа B в Великобритании возросло до 20 после вспышки в Кентербери, двое студентов скончались.

Одна девятимесячная девочка находится в реанимации. Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA) назвало эту вспышку "беспрецедентной".

"Мы не можем передать словами, как быстро все это произошло. Его госпитализировали, и какое бы лечение он ни получал, оно не помогало", – рассказала сестра Дэвида Монтейро.

По данным британских властей, в стране зафиксирован рост случаев менингита типа B. В ряде регионов ситуация оценивается как чрезвычайная.

Ранее мы писали о том, что обычные симптомы обернулись борьбой за жизнь ребенка – врачи бьют тревогу.

Аксинья Титова
Читайте также
Как справиться с головной болью без лекарств
00:19, 18 октября 2025
Как справиться с головной болью без лекарств
Боли в спине: четыре правила, которые помогут
06:52, 14 мая 2023
Боли в спине: четыре правила, которые помогут
Ортопед назвал лучшую позу при болях в спине и шее
14:03, 07 мая 2025
Ортопед назвал лучшую позу при болях в спине и шее
Последние
Популярные
Читайте также
Конор Макгрегор официально получил разрешение на возвращение в UFC
02:59, 21 марта 2026
Конор Макгрегор официально получил разрешение на возвращение в UFC
Главный тренер "Сибири" прокомментировал победу над "Барысом"
02:20, 21 марта 2026
Главный тренер "Сибири" прокомментировал победу над "Барысом"
Евлоев и Мёрфи провели битву взглядов перед поединком в Лондоне
01:36, 21 марта 2026
Евлоев и Мёрфи провели битву взглядов перед поединком в Лондоне
В двух сетах завершился матч казахстанского теннисиста за полуфинал турнира в Тунисе
01:11, 21 марта 2026
В двух сетах завершился матч казахстанского теннисиста за полуфинал турнира в Тунисе
