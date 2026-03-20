Мужчина списал головную боль на неправильный сон и умер через четыре дня
Как пишет The Mirror, сестра погибшего рассказала, что истинной причиной смерти брата стал менингит.
Менингит – опасное воспаление оболочек головного и спинного мозга, вызываемое инфекциями (бактерии, вирусы). Основные симптомы: резкая высокая температура, сильная головная боль, рвота и ригидность (скованность) мышц шеи. Требует немедленной госпитализации.
Число случаев менингита типа B в Великобритании возросло до 20 после вспышки в Кентербери, двое студентов скончались.
Одна девятимесячная девочка находится в реанимации. Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA) назвало эту вспышку "беспрецедентной".
"Мы не можем передать словами, как быстро все это произошло. Его госпитализировали, и какое бы лечение он ни получал, оно не помогало", – рассказала сестра Дэвида Монтейро.
По данным британских властей, в стране зафиксирован рост случаев менингита типа B. В ряде регионов ситуация оценивается как чрезвычайная.
