Мужчина списал головную боль на неправильный сон и умер через четыре дня

Фото: pexels

Житель Великобритани Дэвид Монтейро думал, что его скованность в шее и боли в спине вызваны плохим сном, но всего через несколько дней он умер, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Mirror, сестра погибшего рассказала, что истинной причиной смерти брата стал менингит. Менингит – опасное воспаление оболочек головного и спинного мозга, вызываемое инфекциями (бактерии, вирусы). Основные симптомы: резкая высокая температура, сильная головная боль, рвота и ригидность (скованность) мышц шеи. Требует немедленной госпитализации. Число случаев менингита типа B в Великобритании возросло до 20 после вспышки в Кентербери, двое студентов скончались. Одна девятимесячная девочка находится в реанимации. Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA) назвало эту вспышку "беспрецедентной". "Мы не можем передать словами, как быстро все это произошло. Его госпитализировали, и какое бы лечение он ни получал, оно не помогало", – рассказала сестра Дэвида Монтейро. По данным британских властей, в стране зафиксирован рост случаев менингита типа B. В ряде регионов ситуация оценивается как чрезвычайная. Ранее мы писали о том, что обычные симптомы обернулись борьбой за жизнь ребенка – врачи бьют тревогу.

