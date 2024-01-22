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Мужчина умер от сепсиса после простой операции в Караганде

Мужчина умер от сепсиса после простейшей операции в Караганде Фото: pixabay
29-летний мужчина умер в одной из больниц в Караганде после не сложной операции, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Еkaraganda.kz, операция была проведена 24 ноября 2023 года в клинике Медицинского университета Караганды в Пришахтинске. Диасу Нуруллаеву проводили отоларингологическую операцию, после которой состояние его ухудшилось. Спустя полтора суток после операции он скончался.

"Ранний послеоперационный период у пациента в течение суток осложнился развитием септического шока, развившегося вследствие стрептококкового системного воспалительного ответа с молниеносным течением (по литературным данным, летальность при этом виде шока 80-100%)", – сообщили изданию в Департаменте медицинского и фармацевтического контроля.

Также сообщается, что комиссия установила нарушения в части недообследования пациента как на предоперационном этапе, так и в послеоперационном периоде, связанные с недостаточной настороженностью медицинских работников в отношений развития возможных инфекционных осложнений.

"По результатам проверки руководителям медицинских организаций внесено Предписание о принятии мер с указанием сроков по устранению выявленных нарушений. Также результаты проверки направлены в Карагандинский филиал ФСМС для принятия мер экономического воздействия. Ввиду выявленных нарушений учета и списания лекарственных средств приняты административные меры в отношении ответственного лица по части 1 статьи 426 КоАП РК "Нарушение правил фармацевтической деятельности", – отмечает портал.

Также сообщается, что материалы проверки сейчас направлены в следственные органы.

Ранее сообщалось о смерти ребенка в больнице Атырау. Ребенок 2023 года рождения скончался в реанимации от тяжелой острой вирусной инфекции и осложнений пневмонии.

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