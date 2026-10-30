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Мир

Ученый шесть лет держал в плену свою семью

Трудовое рабство, эксплуатация труда, эксплуатация людей, похищение людей, рабство, принудительный труд, торговля людьми , фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 06:36 Фото: pexels
В Аргентине 71-летнего биохимика Мигеля Баттисту обвиняют в незаконном лишении свободы жены и троих детей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет La Nacion, о случившемся стало известно после обращения соседки, которую насторожили ночные крики из дома. Женщина также обратила внимание, что окна дома постоянно были закрыты, а дети супругов никогда не выходили на улицу.

После этого прокуратура организовала обыск, в доме были обнаружены 41-летняя жена мужчины и трое детей в возрасте 13, 17 и 19 лет. По информации прокуратуры, семья жила в полной изоляции на протяжении шести лет. Супругу обвиняемого госпитализировали: у нее выявили тяжелое заболевание на поздней стадии.

Мигеля Баттисту задержали и предъявили обвинения в незаконном лишении свободы и оставлении людей в опасности. Суд назначил ему предварительное заключение сроком на 10 дней. Сам мужчина отрицает обвинения, а его адвокат добивается освобождения. По их версии, дети находились дома добровольно и не считали себя лишенными свободы.

Следствие продолжает выяснять обстоятельства, будут проведены экспертизы, в том числе для оценки психического состояния обвиняемого.

В США обвиняемый в жестоком убийстве и расчленении женщины пошел на неожиданную сделку с правосудием. Мужчина заявил в суде, что готов признать вину в обмен на чизстейк, картошку фри и газировку

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Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
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