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Мир

Опасный преступник захотел чизстейк с картошкой фри в обмен на признание в убийстве

Законодательство, закон, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 23:31 Фото: pixabay
В США обвиняемый в жестоком убийстве и расчленении женщины пошел на неожиданную сделку с правосудием. Мужчина заявил в суде, что готов признать вину в обмен на чизстейк, картошку фри и газировку, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание PEOPLE, инцидент произошел в штате Флорида. Во время отбора присяжных окружной судья Ник Назаретян предложил 74-летнему Роберту Кесслеру признать вину, чтобы получить пожизненный срок и завершить процесс.

В ответ обвиняемый заявил, что пойдет на это ради филадельфийского чизстейка с луком и майонезом, порции картофеля фри, острого перца и бутылки Pepsi, подчеркнув, что хочет "сберечь деньги налогоплательщиков".

Судья отклонил предложение обвиняемого, пояснив, что не имеет права предоставлять еду в обмен на признание вины.

"В итоге Кесслер отказался от чистосердечного признания без любимого фастфуда и потребовал продолжить отбор присяжных. При этом фигурант дела решил защищать себя в суде самостоятельно", – говорится в сообщении.

Роберта Кесслера обвиняют в убийстве первой степени и надругательстве над телом 47-летней Стефани Кроун-Оверхольт. Расчлененные останки женщины рыбаки обнаружили в заливе Маккей еще в ноябре 2021 года.

По данным следствия, перед исчезновением погибшая проживала в доме Кесслера. Свидетели видели, как мужчина, похожий на обвиняемого, сбрасывал мусорные пакеты в воду, а дочь подсудимого подтвердила, что между ее отцом и жертвой накануне произошел конфликт.

Ранее в Аргентине арестовали 37-летнего мужчину по подозрению в жестоком убийстве его 24-летней возлюбленной. Мать двоих детей нашли мертвой в холодильнике спустя почти две недели после ее исчезновения.

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Канат Болысбек
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