В Газе уничтожили командира ХАМАС, причастного к судьбе 12 заложников

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении двух командиров военного крыла ХАМАС в секторе Газа, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, один из них, по данным израильских военных, участвовал в удержании 12 заложников в начале конфликта, включая Ноа Аргамани, Эмили Хэнд и Андрея Козлова.

Удар был нанесен в четверг в районе Нусейрата. Среди погибших – Ихаб Джамиль Абу Такия, командир подразделения ХАМАС, и командир взвода Ибрагим Джихад Мухаммад Абу Ошайба.

В ЦАХАЛ утверждают, что оба боевика продолжали готовить атаки против израильских военных и мирных жителей, а также восстанавливать военные возможности группировки, нарушая условия прекращения огня.

Израильские военные заявили, что перед ударом приняли меры для снижения риска для гражданского населения: использовали высокоточные боеприпасы и вели наблюдение с воздуха. Подразделения ЦАХАЛ остаются в районе в соответствии с соглашением.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ ликвидировал командира ХАМАС, причастного к удержанию трех заложников в Газе.