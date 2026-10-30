В Газе уничтожили командира ХАМАС, причастного к судьбе 12 заложников
По информации ведомства, один из них, по данным израильских военных, участвовал в удержании 12 заложников в начале конфликта, включая Ноа Аргамани, Эмили Хэнд и Андрея Козлова.
Удар был нанесен в четверг в районе Нусейрата. Среди погибших – Ихаб Джамиль Абу Такия, командир подразделения ХАМАС, и командир взвода Ибрагим Джихад Мухаммад Абу Ошайба.
В ЦАХАЛ утверждают, что оба боевика продолжали готовить атаки против израильских военных и мирных жителей, а также восстанавливать военные возможности группировки, нарушая условия прекращения огня.
Израильские военные заявили, что перед ударом приняли меры для снижения риска для гражданского населения: использовали высокоточные боеприпасы и вели наблюдение с воздуха. Подразделения ЦАХАЛ остаются в районе в соответствии с соглашением.
Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ ликвидировал командира ХАМАС, причастного к удержанию трех заложников в Газе.