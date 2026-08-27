ЦАХАЛ ликвидировал командира ХАМАС, причастного к удержанию трех заложников в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации командира военного крыла ХАМАС Исмаила Мохаммеда Ибрагима Барима. Удар был нанесен в среду, 26 августа 2026 года, в районе Хан-Юниса на юге сектора Газа, сообщает Zakon.kz.

По данным ЦАХАЛ, Барим участвовал в удержании в туннеле трех заложников – Эдана Александера, Матана Зангаукера и Авера Менгисту. Они находились в южной части сектора Газа.

В израильской армии утверждают, что в последнее время Барим координировал атаки против военнослужащих ЦАХАЛ и израильских гражданских, а также пытался восстановить деятельность ХАМАС. По версии военных, его действия сопровождались систематическими нарушениями режима прекращения огня.

В ЦАХАЛ заявили, что удар был нанесен с целью устранения непосредственной угрозы.

Военнослужащие Южного командования Израиля продолжают находиться в районе в соответствии с соглашением о прекращении огня. В армии подчеркнули, что продолжат предпринимать действия для устранения непосредственных угроз.

Ранее Армия обороны Израиля сообщала, что был ликвидирован командир ХАМАС, готовивший новые атаки.