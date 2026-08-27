ЦАХАЛ ликвидировал командира ХАМАС, причастного к удержанию трех заложников в Газе
По данным ЦАХАЛ, Барим участвовал в удержании в туннеле трех заложников – Эдана Александера, Матана Зангаукера и Авера Менгисту. Они находились в южной части сектора Газа.
В израильской армии утверждают, что в последнее время Барим координировал атаки против военнослужащих ЦАХАЛ и израильских гражданских, а также пытался восстановить деятельность ХАМАС. По версии военных, его действия сопровождались систематическими нарушениями режима прекращения огня.
В ЦАХАЛ заявили, что удар был нанесен с целью устранения непосредственной угрозы.
Военнослужащие Южного командования Израиля продолжают находиться в районе в соответствии с соглашением о прекращении огня. В армии подчеркнули, что продолжат предпринимать действия для устранения непосредственных угроз.
Ранее Армия обороны Израиля сообщала, что был ликвидирован командир ХАМАС, готовивший новые атаки.