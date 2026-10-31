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Мир

Петарды, водомет и требования перемен: Германия столкнулась с протестами поколения Z

Петарды, водомет и требования перемен: Германия столкнулась с протестами поколения Z, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2026 23:19 Фото: magnific.com
В Германии десятки тысяч молодых людей вышли на улицы с требованиями улучшить качество образования, снизить арендную плату и усилить меры по защите климата. Акции поколения Z прошли в нескольких городах страны, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание ZDF, в некоторых местах демонстрации сопровождались столкновениями и применением полицией спецсредств.

Во Франкфурте-на-Майне шествие прошло спокойно под сопровождением полиции. В Майнце часть участников после завершения официального мероприятия покинула согласованный маршрут, однако правоохранители сопроводили их обратно. В Гамбурге после запуска петард возникла напряжённая обстановка.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Кёльне. После использования пиротехники и появления участников с закрытыми лицами полиция остановила шествие инициативы Gen Z regelt, а затем применила водомет против протестующих, которых ведомство назвало склонными к насилию.

Исследователь молодежных движений Килиан Хампель отметил, что главная тревога нового поколения связана с неопределенностью будущего. По его словам, молодые люди опасаются потерять возможности и считают, что необходимо активнее решать проблемы, в том числе связанные с изменением климата.

Протесты прокомментировали и в Социал-демократической партии Германии. Заместитель председателя парламентской фракции СДПГ Дагмар Шмидт назвала акции важным сигналом и призвала провести образовательный саммит с участием федеральных, региональных и муниципальных властей, чтобы выработать конкретные решения.

Gen Z regelt – это молодежная инициатива и движение зумеров в Германии.

Ранее в Германии оценили возможные угрозы во время планируемых протестов молодежи на Хэллоуин.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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