Наука и технологии

Ученые назвали самое счастливое и несчастное поколение

Фото: pixabay
Молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, относящиеся к поколению Z, стали самой несчастливой возрастной группой в 46 странах, сообщает Zakon.kz.

К такому выводу пришли ученые Дартмутского колледжа (США) и Университетского колледжа Лондона, пишет издание De Telegraaf.

Этот результат опровергает предыдущие исследования, согласно которым уровень счастья наиболее резко снижается в среднем возрасте, примерно к 40 годам, во время так называемого кризиса среднего возраста.

Специалисты не смогли назвать точную причину снижения уровня удовлетворенности жизнью у поколения Z, однако выделили ряд факторов. Среди них – рост психических проблем, из-за которых молодые люди чаще пропускают учебу и работу или вовсе преждевременно увольняются.

По данным исследования, почти половина зумеров (48%) находятся в группе риска по развитию психических расстройств. Ученые подчеркивают, что это вызывает серьезную тревогу.

При этом наиболее счастливыми ощущают себя люди в возрасте от 45 до 70 лет. Их психическое здоровье, как отмечают исследователи, заметно лучше, чем у представителей поколения Z.

А ранее специалисты раскрыли секреты сохранения молодости миллениалов. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
