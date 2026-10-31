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Мир

Триллионы на кону: почему Apple обошла Nvidia на фоне падения технологических акций

Триллионы на кону: почему Apple обошла Nvidia на фоне падения технологических акций, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2026 00:39 Фото: magnific.com
Apple вновь стала самой дорогой компанией мира, опередив Nvidia. Инвесторы все чаще рассматривают производителя iPhone как более надежный актив на фоне опасений, что масштабные вложения технологических гигантов в искусственный интеллект могут не окупиться, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Business Standard, по итогам торгов в пятницу капитализация Apple составила 5,03 трлн долларов, а Nvidia – 4,93 трлн. Акции компаний за день снизились на 1,2% и 4,2% соответственно.

На фоне неудачных финансовых отчетов Amazon, Intel, Alphabet и Meta инвесторы стали осторожнее оценивать перспективы рынка ИИ. Apple, которая ограничивает расходы на развитие этой сферы, с начала года прибавила в стоимости акций 27%.

Между тем индекс Nasdaq 100 завершил октябрь падением на 6,7% – это худший месячный результат с марта 2025 года. Акции Intel за месяц обвалились более чем на 45%, а некоторых компаний, работающих с инфраструктурой ИИ, – более чем на 30%.

Ранее стало известно, почему миллиардеры из США экстренно раздают свои деньги.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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