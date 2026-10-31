Триллионы на кону: почему Apple обошла Nvidia на фоне падения технологических акций

Apple вновь стала самой дорогой компанией мира, опередив Nvidia. Инвесторы все чаще рассматривают производителя iPhone как более надежный актив на фоне опасений, что масштабные вложения технологических гигантов в искусственный интеллект могут не окупиться, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Business Standard, по итогам торгов в пятницу капитализация Apple составила 5,03 трлн долларов, а Nvidia – 4,93 трлн. Акции компаний за день снизились на 1,2% и 4,2% соответственно.

На фоне неудачных финансовых отчетов Amazon, Intel, Alphabet и Meta инвесторы стали осторожнее оценивать перспективы рынка ИИ. Apple, которая ограничивает расходы на развитие этой сферы, с начала года прибавила в стоимости акций 27%.

Между тем индекс Nasdaq 100 завершил октябрь падением на 6,7% – это худший месячный результат с марта 2025 года. Акции Intel за месяц обвалились более чем на 45%, а некоторых компаний, работающих с инфраструктурой ИИ, – более чем на 30%.

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