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Финансы

Стало известно, почему миллиардеры из США экстренно раздают свои деньги

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2026 06:59 Фото: pexels
Миллиардеры из США начали раздавать детям деньги и акции через инвестиционные счета, созданные в рамках программы президента Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az, этот способ благотворительности позволяет богатейшим предпринимателям улучшать репутацию на фоне растущего недовольства их влиянием.

Илон Маск объявил, что подарит по одной акции SpaceX (147,5 долларов) "каждому ребенку в Америке". Предприниматель сделал это после того, как компания – конкурент в сфере искусственного интеллекта Anthropic заявила, что выделит часть своих акций для общества.

До этого основатель Dell Technologies Майкл Делл и его супруга Сьюзан объявили о пожертвованиях по 250 долларов на счета 25 млн детей. В финансировании программы также участвуют миллиардер Рэй Далио и другие предприниматели.

По информации WSJ, новая форма благотворительности набирает популярность в период ухудшения отношения американцев к технологическим миллиардерам. Сейчас 9 из 10 самых богатых американцев работают именно в технологической отрасли.

Технологические компании сталкиваются с критикой из-за развития искусственного интеллекта (ИИ), который может привести к сокращению рабочих мест, и строительства дата-центров, против которого часто выступают местные жители.

С 2019 года состояние богатейших 0,1% американцев более чем удвоилось. При этом, согласно опросу Gallup, итоги которого приводит WSJ, положительно к технологической индустрии относятся только 48% американцев против 75% в 2017-м.

Автор идеи "Счетов Трампа", руководитель инвестиционной компании Altimeter Capital Брэд Герстнер рассматривает программу как новый общественный договор между богатейшими американцами и остальным обществом.

"Противоядие от этого – сделать каждого собственником", – заявил он.

WSJ также отмечает финансовые преимущества пожертвований в виде акций. Передавая подорожавшие ценные бумаги на благотворительные цели, их владельцы могут избежать налога на прирост капитала, который пришлось бы заплатить при продаже, а также получить налоговый вычет.

Подобные жесты у богатейших предпринимателей имеют исторические прецеденты. Так, основатель Standard Oil и первый в мире миллиардер Джон Рокфеллер дарил школьникам десятицентовые монеты, которые всегда носил в кармане. После трудовых конфликтов в его компании, из-за которых гибли рабочие, небольшие подарки Рокфеллера укрепили его репутацию покровителя.

Ранее мы писали о том, что в американском штате Флорида продали роскошный особняк на берегу Атлантического океана за 69,5 млн долларов. Сделка состоялась в сентябре и установила рекорд стоимости недвижимости в районе Голден-Бич.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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