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Мир

Новый подштамм COVID-19 набирает обороты: где зафиксирован резкий всплеск

Врач, врачи, доктор, доктора, прием у врача, осмотр врача, осмотр у врача, пациент, пациенты, больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 02:59 Фото: freepik
В Иране растет заболеваемость гриппом и COVID-19, в том числе с летальным исходом. Об этом заявил профессор инфекционных заболеваний Тегеранского университета медицинских наук Хамид Эмади Кучек, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, по его словам, скорость передачи и заражения распространяющегося подштамма коронавируса значительно выше, чем у его предшественников.

При этом показатели смертности, вызванные этим видом коронавируса, ниже.

Единственным эффективным и превентивным способом предотвращения заражения вирусами, особенно коронавирусом и гриппом, является соблюдение правил личной гигиены, таких как регулярное мытье рук, использование масок в многолюдных местах, а также по возможности избегание пожилыми людьми и лицами с хроническими заболеваниями мест массового скопления людей.

Ранее информацию о вспышке нового штамма коронавируса прокомментировали в Казахстане.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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