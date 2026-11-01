Новый подштамм COVID-19 набирает обороты: где зафиксирован резкий всплеск

В Иране растет заболеваемость гриппом и COVID-19, в том числе с летальным исходом. Об этом заявил профессор инфекционных заболеваний Тегеранского университета медицинских наук Хамид Эмади Кучек, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, по его словам, скорость передачи и заражения распространяющегося подштамма коронавируса значительно выше, чем у его предшественников.

При этом показатели смертности, вызванные этим видом коронавируса, ниже.

Единственным эффективным и превентивным способом предотвращения заражения вирусами, особенно коронавирусом и гриппом, является соблюдение правил личной гигиены, таких как регулярное мытье рук, использование масок в многолюдных местах, а также по возможности избегание пожилыми людьми и лицами с хроническими заболеваниями мест массового скопления людей.

Ранее информацию о вспышке нового штамма коронавируса прокомментировали в Казахстане.