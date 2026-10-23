Информацию о вспышке нового штамма коронавируса прокомментировали в Казахстане

В интернете появилась информация о якобы вспышке нового штамма коронавируса в Казахстане. Медики прокомментировали ситуацию в стране, сообщает Zakon.kz.

Telegram-канал Mash пишет, что российские туристы сообщили о резком росте заболеваний новым штаммом коронавируса в Казахстане – "Стратус". Люди якобы болеют семьями по 3-4 недели. И даже были случаи госпитализации.

"По словам заболевших, заразиться можно за несколько часов: утром человек чувствует себя нормально, а к вечеру его мучают рвота, диарея и озноб. Тело ломит, температура доходит до 38 градусов. У других все начинается с боли в горле, а через несколько дней ее сменяет кашель. Многие жалуются на насморк, мокроту и пропавшее на недели обоняние", – пишет паблик.

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля (КСЭК) Министерства здравоохранения прокомментировали, что в стране ведется еженедельный мониторинг эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

"В целом эпидемиологическая ситуация в стране остается стабильной. Коронавирусная инфекция регистрируется наряду с другими респираторными инфекциями. С начала 2026 года выявлено 247 случаев COVID-19, что в 3,8 раза ниже показателя за аналогичный период 2025 года, когда было зарегистрировано 942 случая", – сообщили в ведомстве.

Там отметили, что, по данным лабораторного мониторинга, на территории Казахстана продолжает циркулировать вариант коронавируса "Омикрон", линия XFG, известная как "Стратус".

"Данный вариант выявляется в Казахстане уже продолжительное время и не является новым вирусом. По имеющимся данным, циркулирующие варианты коронавируса не создают дополнительных рисков для здоровья населения", – добавили в КСЭК.

Для снижения риска заражения коронавирусной инфекцией, как и другими респираторными инфекциями, рекомендуется соблюдать следующие меры профилактики:

регулярно и тщательно мыть руки с мылом или использовать антисептические средства;

регулярно проветривать помещения;

по возможности избегать мест массового скопления людей в период подъема заболеваемости;

использовать медицинские маски в местах массового скопления людей, особенно при наличии симптомов респираторной инфекции;

при появлении признаков заболевания ограничить контакты с окружающими, особенно с пожилыми людьми и лицами с хроническими заболеваниями;

своевременно обращаться за медицинской помощью и соблюдать рекомендации медицинских работников.

19 октября 2026 года Министерство здравоохранения Казахстана выступило с заявлением на фоне сообщений о госпитализации людей с подозрением на оспу обезьян в России.

А 9 октября в Министерстве здравоохранения обратились к казахстанцам в связи с выявлением первых случаев сезонного гриппа A(H1N1)pdm09.