Самолет Wizz Air экстренно посадили после сообщения о бомбе на борту

Самолет, выполнявший рейс Лондон – Лутон – София, был перенаправлен в Будапешт (Венгрия) из-за угрозы взрыва, сообщает Zakon.kz.

По данным Anadolu Agency, днем 2 ноября 2026 года, когда лайнер находился над Боснией и Герцеговиной, экипаж изменил маршрут. Во время полета поступило сообщение об угрозе взрыва. Министр обороны Венгрии Ромулуш Рушинь-Сенди заявил, что истребитель был поднят в воздух в течение нескольких минут, чтобы сопроводить самолет и обеспечить его безопасную посадку в венгерской столице.

Судно приземлилось в Будапеште в соответствии с протоколами и процедурами обеспечения безопасности, после чего вырулило на специально отведенную стоянку, где власти начали проверку самолета и пассажиров.

По информации Sky News, компания Wizz Air заявила о полном сотрудничестве с властями. Из-за инцидента в будапештском аэропорту ненадолго закрыли взлетно-посадочную полосу. Все прибывающие и вылетающие рейсы перенаправили. После проверки самолета взрывных устройств не обнаружили.

С 1 ноября в воздушном пространстве Астаны будут проводиться тренировочные полеты военной авиации

