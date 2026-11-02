#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+7°
$
453.64
508.17
5.59
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+7°
$
453.64
508.17
5.59
Мир

Самолет Wizz Air экстренно посадили после сообщения о бомбе на борту

Самолет в небе, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 03:18 Фото: pexels
Самолет, выполнявший рейс Лондон – Лутон – София, был перенаправлен в Будапешт (Венгрия) из-за угрозы взрыва, сообщает Zakon.kz.

По данным Anadolu Agency, днем 2 ноября 2026 года, когда лайнер находился над Боснией и Герцеговиной, экипаж изменил маршрут. Во время полета поступило сообщение об угрозе взрыва. Министр обороны Венгрии Ромулуш Рушинь-Сенди заявил, что истребитель был поднят в воздух в течение нескольких минут, чтобы сопроводить самолет и обеспечить его безопасную посадку в венгерской столице.

Судно приземлилось в Будапеште в соответствии с протоколами и процедурами обеспечения безопасности, после чего вырулило на специально отведенную стоянку, где власти начали проверку самолета и пассажиров.

По информации Sky News, компания Wizz Air заявила о полном сотрудничестве с властями. Из-за инцидента в будапештском аэропорту ненадолго закрыли взлетно-посадочную полосу. Все прибывающие и вылетающие рейсы перенаправили. После проверки самолета взрывных устройств не обнаружили.

С 1 ноября в воздушном пространстве Астаны будут проводиться тренировочные полеты военной авиации

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Самолет, самолеты, аэропорт
04:59, 19 октября 2026
Самолет экстренно приземлился в Болгарии из-за сообщения о бомбе
Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты
18:14, 08 января 2025
Самолет Air Astana экстренно сел в Актау из-за технической неисправности
самолет экстренно сел в Португалии
21:14, 12 марта 2025
Пассажиры пострадали во время экстренной посадки самолета в Португалии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Официальная афиша поединка Джейк Пол - Седрик Думбе
02:51, 03 ноября 2026
Джейк Пол проведёт поединок против звезды кикбоксинга Седрика Думбе
Жибек Куламбаева в составе сборной Казахстана на Кубке Билли Джин Кинг
02:20, 03 ноября 2026
Жибек Куламбаева впервые в карьере вошла в топ-100 парного рейтинга WTA
Официальный анонс боя Бектемир Меликузиев - Кароматулло Шарипов
01:47, 03 ноября 2026
Бектемир Меликузиев проведёт промежуточный бой в Дубае перед титульным поединком WBA
Оразали Сагыныш и Алихан Агабек на юношеских Олимпийских играх в Сенегале
01:18, 03 ноября 2026
Казахстанские пляжные волейболисты завершили борьбу на юношеской Олимпиаде-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: