В толстовке с капюшоном к Папе Римскому: 85-летнего Боба Дилана раскритиковали за дерзкий образ

Легендарный американский автор-исполнитель 85-летний Боб Дилан удостоился аудиенции у Папы Римского Льва XIV, сообщает Zakon.kz.

Известно, что встреча состоялась 4 ноября 2026 года.

По данным издания Vatican News, сама встреча была краткой и состояла из обмена приветствиями и нескольких фраз. Папа Римский подарил певцу четки, а Дилан вручил ему свою автобиографию.

На встрече музыкант был одет в черную толстовку с капюшоном.

Именно это вызвало волну возмущения. Пользователи считают, что, несмотря на свой статус и влияние в музыкальном мире, Дилан мог бы снять капюшон, проявив тем самым уважение.

В мае 2026 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравлял папу римского и приглашал его в Казахстан.