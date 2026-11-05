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Мир

В толстовке с капюшоном к Папе Римскому: 85-летнего Боба Дилана раскритиковали за дерзкий образ

Боб Дилан, папа римский Лев XIV, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 17:47 Фото: vaticannews.va
Легендарный американский автор-исполнитель 85-летний Боб Дилан удостоился аудиенции у Папы Римского Льва XIV, сообщает Zakon.kz.

Известно, что встреча состоялась 4 ноября 2026 года.

По данным издания Vatican News, сама встреча была краткой и состояла из обмена приветствиями и нескольких фраз. Папа Римский подарил певцу четки, а Дилан вручил ему свою автобиографию.

На встрече музыкант был одет в черную толстовку с капюшоном.

Именно это вызвало волну возмущения. Пользователи считают, что, несмотря на свой статус и влияние в музыкальном мире, Дилан мог бы снять капюшон, проявив тем самым уважение.

В мае 2026 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравлял папу римского и приглашал его в Казахстан.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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