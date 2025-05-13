Папа Римский шутливо высказался о лучшем теннисисте мира

12 мая состоялось первая встреча Папы Льва XIV с мировой прессой в Зале Павла VI в Ватикане. На этой аудиенции один из журналистов предложил Папе Римскому устроить благотворительный теннисный матч, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky Sport, просьбу журналиста об организации матча в поддержку миссионерских обществ Папа Римский поддержал, но поставил шутливое условие – "только не приводите Синнера". Естественно, собравшиеся поняли юмор понтифика, что он имел ввиду первого номера мирового рейтинга ATP – Янника Синнера.

Sinner переводится с английского как "грешник".

На встрече с прессой Папа Римский намекнул, что тоже умеет играть в теннис, но у него начинающий уровень.

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Что касается Синнера, то у итальянца недавно закончился срок трехмесячной дисквалификации и он вернулся в профессиональный Тур.

В эти дни Янник выступает на римском "Мастерсе", где уже прошел два круга, чего не смогла сделать лучшая теннисистка Казахстана – Елена Рыбакина.