Токаев поздравил Папу Римского и пригласил его в Казахстан
В послании глава государства подчеркнул, что последовательные призывы понтифика к продвижению идей мира и диалога служат надежной опорой для укрепления человеческого достоинства и взаимопонимания между народами и конфессиями.
Президент высоко оценил многолетние узы дружбы и тесное сотрудничество между Казахстаном и Святым Престолом, отметив нацеленность на дальнейшее углубление этих отношений.
Касым-Жомарт Токаев также вновь подтвердил приглашение главе католической церкви посетить Астану.
"Убежден, что ваш визит наполнит новым содержанием наше партнерство и станет значимым событием для региона", – подчеркнул лидер Казахстана.
Президент Казахстана пожелал Папе Льву XIV крепкого здоровья и неиссякаемой энергии в реализации его благородной миссии.
