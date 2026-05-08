Политика

Токаев поздравил Папу Римского и пригласил его в Казахстан

президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2026 12:00 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Папе Римскому Льву XIV по случаю первой годовщины его понтификата. Об этом сегодня, 8 мая 2026 года, стало известно из Telegram-канала Акорды, сообщает Zakon.kz.

В послании глава государства подчеркнул, что последовательные призывы понтифика к продвижению идей мира и диалога служат надежной опорой для укрепления человеческого достоинства и взаимопонимания между народами и конфессиями.

Президент высоко оценил многолетние узы дружбы и тесное сотрудничество между Казахстаном и Святым Престолом, отметив нацеленность на дальнейшее углубление этих отношений.

Касым-Жомарт Токаев также вновь подтвердил приглашение главе католической церкви посетить Астану.

"Убежден, что ваш визит наполнит новым содержанием наше партнерство и станет значимым событием для региона", – подчеркнул лидер Казахстана.

Президент Казахстана пожелал Папе Льву XIV крепкого здоровья и неиссякаемой энергии в реализации его благородной миссии.

Папа Римский получил от президента Токаева специальное послание

6 мая 2026 года стало известно, что глава государства Касым-Жомарт Токаев пригласил президента Австрии посетить Казахстан в удобное для него время.

Динара Халдарова
