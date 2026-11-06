Популярное мобильное приложение оказалось замешанным в системе глобальной слежки

Американская компания Penlink продает полиции США, Великобритании и других стран систему Webloc, отслеживающую сотни миллионов мобильных телефонов по всему миру, используя данные из популярных приложений, сообщает Zakon.kz.

Как передает Газета.ru, такие результаты представило агентство Bloomberg .

Документы и интервью с сотрудниками Penlink и Cobwebs (израильского стартапа, разработавшего Webloc) показали, как работает система. Инструмент собирает большие объемы геоданных со смартфонов через погодные, игровые, почтовые и религиозные приложения.

Он может построить подробную картину того, где телефон находился за последние 12 месяцев, и обновлять данные ежечасно, показывая перемещения людей почти в реальном времени. Правоохранители могут указать на карте точку и увидеть все телефоны, которые были в этом месте в конкретное время, проанализировав "миллиарды точек геолокации".

Верховный суд США в 2018 году постановил, что для получения геоданных от телеком-компаний правоохранителям нужен ордер судьи. Однако теперь Минюст США утверждает, что это правило не распространяется на данные, которые ведомства покупают у коммерческих источников.

Пользователями Webloc теперь являются иммиграционная и таможенная служба США, как минимум два подразделения американских вооруженных сил и более десятка полицейских управлений. Систему также приобрели власти Великобритании, Саудовской Аравии, ОАЭ, Сингапура, Нидерландов, Германии, Австрии и Венгрии.

Представитель Penlink отказался комментировать конкретных клиентов и заявил, что Webloc предоставляется только для поддержки правоохранительных органов и усилий по обеспечению национальной безопасности.

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