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Общество

Депутат предложила защитить заработок таксистов и курьеров от сбоев в приложениях

Такси, таксист, таксисты, водитель, водители, водитель такси, водители такси, таксопарк, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 14:23 Фото: pexels
Депутат Курултая Гульзира Атабаева 4 ноября 2026 года предложила разработать меры защиты доходов таксистов и курьеров при длительных сбоях цифровых платформ, включая возможность компенсаций за потерянный заработок, передает корреспондент Zakon.kz.

Она отметила, что, по данным Минтруда, на сентябрь текущего года в Казахстане около 956 тыс. человек работали через 35 цифровых платформ. При этом число таких работников, по ее мнению, будет расти в геометрической прогрессии.

"Платформенная занятость демонстрирует серьезную уязвимость существующей модели. К примеру, в результате технического сбоя Yandex Go водители такси и курьеры временно лишились возможности принимать заказы и получать доход. Поступали также сообщения о затруднениях с выводом уже заработанных денежных средств. Этот случай показал, что техническая неисправность одной частной цифровой платформы способна непосредственно повлиять на занятость и доходы значительного числа граждан. При более продолжительном или масштабном сбое одной из крупнейших онлайн-платформ десятки, а потенциально и сотни тысяч исполнителей могут одномоментно лишиться доступа к работе", – озвучила Гульзира Атабаева.

Таким образом, как считает депутат, развитие народной цифровой экономики требует не только упрощения доступа к платформенной занятости, но и обеспечения непрерывности такой деятельности.

В связи с этим Гульзира Атабаева просит правительство оценить риски платформенной занятости для рынка труда Казахстана и разработать план действий на случай массовых технических сбоев. Он должен предусматривать взаимодействие госорганов и операторов платформ, оперативное информирование работников, восстановление доступа к заказам, ускоренную выплату задолженностей и возможность добровольных компенсаций.

Кроме того, депутат призвала совместно с операторами разработать механизмы защиты доходов работников при длительных сбоях.

Ранее депутат Курултая Юлия Кучинская предложила запретить заселение новых жилых домов без необходимой инфраструктуры, а также развивать пригородный транспорт и создавать рабочие места за пределами мегаполисов.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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