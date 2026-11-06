Мощный удар молнии в Бразилии попал на видео
Кадры опубликовали местные СМИ. На записи видно, как яркая электрическая вспышка буквально прорезает ночное небо и достигает поверхности земли за деревьями.
Видео снял местный житель Набил Каммуни (Nabil Kammouni).
Às margens do Rio Paraná – Um morador de Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, filmou o momento em que um raio atingiu o solo. O vídeo foi gravado na madrugada desta segunda-feira (2). O local fica às margens do Rio Paraná, com diversas árvores no entorno. Não há informações sobre inícios de incêndio que possam ter sido causados pela descarga elétrica. O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) divulgou uma lista com as cidades que registraram mais de 50 raios nuvem-solo entre 00h e 11h30 de segunda-feira. Foz do Iguaçu ficou em 74º lugar, com 178 raios. A cidade que liderou os registros nesse período foi Assis Chateaubriand, também no Oeste do estado, com 1.672 descargas elétricas. Veja mais no #g1. #paraná #rio #raio #fozdoiguaçu— g1 (@g1) November 2, 2026
Инцидент произошел во время сильных гроз, которые прошли в разных районах бразильского штата Парана.
SUPER RAIO ATINGE FOZ DO IGUAÇU NO PARANÁ | Referência : vídeo de Nabil Kammouni. Reportado em 02/11/26. https://t.co/lULUUnhNvF— GLOBAL REPORT RODRIGO RABELO (@FordMultim83468) November 3, 2026
По данным Системы экологического мониторинга и технологий Параны (Simepar), с полуночи до 11:30 2 ноября в городе Фос-ду-Игуасу зарегистрировали 178 разрядов молний типа "облако – земля".
"Наибольшее количество за этот период зафиксировали в муниципалитете Ассис-Шатобриан – 1672 разряда. В Толеду зарегистрировали 1348 разрядов, в Палотине – 974", – отмечается в информации.
Службы спасения не сообщали о возгорании или других повреждениях в месте, куда ударила молния.
Ранее попала на видео жесткая схватка дайверов на Мальдивах на глубине 15 метров.