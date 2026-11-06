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Мир

Мощный удар молнии в Бразилии попал на видео

сильнейшая гроза, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 20:29 Фото: pixabay
В бразильском городе Фос-ду-Игуасу очевидец снял на видео момент мощного удара молнии. Разряд осветил небо и достиг земли в районе, расположенном неподалеку от реки Парана, сообщает Zakon.kz.

Кадры опубликовали местные СМИ. На записи видно, как яркая электрическая вспышка буквально прорезает ночное небо и достигает поверхности земли за деревьями.

Видео снял местный житель Набил Каммуни (Nabil Kammouni).

Инцидент произошел во время сильных гроз, которые прошли в разных районах бразильского штата Парана.

По данным Системы экологического мониторинга и технологий Параны (Simepar), с полуночи до 11:30 2 ноября в городе Фос-ду-Игуасу зарегистрировали 178 разрядов молний типа "облако – земля".

"Наибольшее количество за этот период зафиксировали в муниципалитете Ассис-Шатобриан – 1672 разряда. В Толеду зарегистрировали 1348 разрядов, в Палотине – 974", – отмечается в информации.

Службы спасения не сообщали о возгорании или других повреждениях в месте, куда ударила молния.

Ранее попала на видео жесткая схватка дайверов на Мальдивах на глубине 15 метров.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Корреспондент
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