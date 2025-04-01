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Спорт

Казахстанская боксерша драматично проиграла на Кубке мира по боксу в Бразилии

Бокс, казахстанская боксерша, ринг, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2025 02:58 Фото: КФБ
В бразильском городе Фос-ду-Игуасу стартовал первый этап Кубка мира по любительскому боксу, сообщает Zakon.kz.

В 1/4 финала в весовой категории до 54 кг казахстанка Анита Адишева провела свой первый поединок. Ее соперницей стала полька Виктория Рогалиньска.

Казахстанка проиграла поединок единогласным решением судей со счетом 5:0.

Первый этап Кубка мира от World Boxing пройдёт в Бразилии с 31 марта по 6 апреля, второй этап с 30 июня по 7 июля примет Казахстан. Финальный этап запланирован в Индии.

Ранее стали известны имена соперников казахстанских боксеров на первом этапе Кубка мира.

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Аксинья Титова
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