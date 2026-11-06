Жесткая схватка дайверов на Мальдивах на глубине 15 метров попала на видео

В соцсетях распространяются кадры ожесточенной схватки под водой. Инцидент произошел на Мальдивах. Один из участников заявил, что его пытались убить, сообщает Zakon.kz.

В тот день инструктор по дайвингу из Китая Сяо Ду во внерабочее время совершал погружение со своим другом у рифа на Мальдивах. По его словам, к ним приблизились трое других дайверов. По словам Сяо Ду, из-за того, что в месте погружения было слишком много людей, возникло столпотворение, и в какой-то момент один из мужчин подплыл к нему снизу и толкнул его. А когда мужчина попытался уплыть, его ласты задели Ду, который попытался их оттолкнуть. По словам Ду, это и привело к ожесточенной потасовке под водой на глубине 15 метров, пишет Daily mail.

Дайвер рассказал, что в итоге его окружили трое. Второй мужчина схватил его за руку, а другой потянулся к его лицу и попытался снять маску и регулятор.

"Они были повсюду вокруг меня", – рассказал Ду. Он поделился, что ему удалось выбраться благодаря опыту.

📹 شجار بين غواصين على عمق 15 متراً في جزر المالديف اندلع الاشتباك بسبب خلاف حول جهاز تنظيم التنفس، وفقاً لصحيفة "ذا صن". وقال مدرب الغوص، شياو دو إن ثلاثة أشخاص اقتربوا منه، ودفعه أحدهم، قبل أن يتطور الموقف إلى عراك تحت الماء. وتمكن المدرب من الإفلات والصعود إلى السطح، مدعياً أن المعتدين حاولوا قطع إمدادات الهواء عنه. – Sputnik Arabic (@sputnik_ar) November 6, 2026

На видео, снятом позже на борту лодки, китайский инструктор кричит людям, находящимся на другом судне: "Это вы сами ко мне подошли, схватили меня! Вы пытались вырвать у меня загубник. Вы втроем пытались убить меня под водой! Трое против одного – это крайне грубо!"

Компания Maldives Legend Fleet – оператор дайвинг-туров, с которым путешествовали Ду и его друг, – подтвердила факт инцидента с участием дайверов с одного из ее судов и гида с другого судна.

"Нам известно о видео, распространяющемся в сети, которое касается инцидента, произошедшего 28 октября 2026 года в месте для погружений Куда-Ра-Тила с участием дайверов с одного из наших судов и дайв-гида", – говорится в сообщении компании.

Там заявили, что выслушали рассказы гостей об этом происшествии и передали информацию в компетентные органы для проведения расследования.

В Бразилии рекордный случай зафиксирован во время футбольного матча между командами "Уберландия" и "Маморе" – он завершился массовой дракой и 53 удалениями. Арбитр матча показал красные карточки 43 футболистам, включая восемь представителей тренерских штабов и двух руководителей.