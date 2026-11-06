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Мир

Жесткая схватка дайверов на Мальдивах на глубине 15 метров попала на видео

дайвинг, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 15:02 Фото: pexels
В соцсетях распространяются кадры ожесточенной схватки под водой. Инцидент произошел на Мальдивах. Один из участников заявил, что его пытались убить, сообщает Zakon.kz.

В тот день инструктор по дайвингу из Китая Сяо Ду во внерабочее время совершал погружение со своим другом у рифа на Мальдивах. По его словам, к ним приблизились трое других дайверов. По словам Сяо Ду, из-за того, что в месте погружения было слишком много людей, возникло столпотворение, и в какой-то момент один из мужчин подплыл к нему снизу и толкнул его. А когда мужчина попытался уплыть, его ласты задели Ду, который попытался их оттолкнуть. По словам Ду, это и привело к ожесточенной потасовке под водой на глубине 15 метров, пишет Daily mail.

Дайвер рассказал, что в итоге его окружили трое. Второй мужчина схватил его за руку, а другой потянулся к его лицу и попытался снять маску и регулятор.

"Они были повсюду вокруг меня", – рассказал Ду. Он поделился, что ему удалось выбраться благодаря опыту.

На видео, снятом позже на борту лодки, китайский инструктор кричит людям, находящимся на другом судне: "Это вы сами ко мне подошли, схватили меня! Вы пытались вырвать у меня загубник. Вы втроем пытались убить меня под водой! Трое против одного – это крайне грубо!"

Компания Maldives Legend Fleet – оператор дайвинг-туров, с которым путешествовали Ду и его друг, – подтвердила факт инцидента с участием дайверов с одного из ее судов и гида с другого судна.

"Нам известно о видео, распространяющемся в сети, которое касается инцидента, произошедшего 28 октября 2026 года в месте для погружений Куда-Ра-Тила с участием дайверов с одного из наших судов и дайв-гида", – говорится в сообщении компании.

Там заявили, что выслушали рассказы гостей об этом происшествии и передали информацию в компетентные органы для проведения расследования.

В Бразилии рекордный случай зафиксирован во время футбольного матча между командами "Уберландия" и "Маморе" – он завершился массовой дракой и 53 удалениями. Арбитр матча показал красные карточки 43 футболистам, включая восемь представителей тренерских штабов и двух руководителей.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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