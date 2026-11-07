Бывшая "Мисс Таиланд" оказалась мошенницей: 10 жертв подали жалобы

Королеве красоты Панадде Вонгпуди предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Bangkok Post, 6 ноября 2026 года уголовный суд выдал ордер на арест Панадды Вонгпуди в связи с предполагаемым нецелевым использованием пожертвований, поступивших в ее фонд Goodness Foundation. Муж Панадды, бизнесмен Атип Анантаван, также фигурирует в расследовании.

Женщина, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что в ноябре 2025 года пожертвовала 90 000 бат (1 млн 198 тыс. тенге) на помощь пострадавшим от наводнения в Хатъяе. По ее словам, она доверяла фонду и давно следила за деятельностью бывшей "Мисс Таиланд" Панадды Вонгпуди. Известие о том, что пожертвования не дошли до адресатов, шокировало и расстроило ее.

Всего 10 человек подали жалобы на фонд, при этом полиция продолжает прием заявлений от потерпевших. Общий объем пожертвований, по предварительным оценкам, приближался к 1 млрд батов (133 млрд 210 млн тенге).

Goodness Foundation позиционировал себя как благотворительную организацию, оказывающую помощь пострадавшим от наводнений и жителям приграничных районов Таиланда.

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